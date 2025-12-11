18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.12.2025, 22:10

Mangystau Hub реализовал масштабные проекты по развитию IT-сферы в Мангистау

Госинформзаказ

В соответствии с поручением Главы государства, содержащимся в Послании народу Казахстана, в Мангистауской области создан Mangystau Hub для формирования активного местного IT-сообщества, развития талантов и обеспечения стабильного притока высококвалифицированных специалистов в регион, сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

Инфраструктура хаба включает в себя компьютерную зону общей площадью 400 м², 20 компьютеров, зал для проведения тренингов и мероприятий на 24 места, комнату 3D-моделирования, коворкинг и 2 конференц-зала. 

В хабе регулярно проводятся мероприятия, тренинги и деловые программы, направленные на повышение квалификации регионального IT-сообщества и поддержку инновационных проектов.

По данным областного управления цифровых технологий, с момента создания Mangystau Hub организовал 250 мероприятий, в которых приняли участие около пяти тысяч человек. В частности, были проведены курсы по направлениям искусственного интеллекта и блокчейна, хакатоны, IT-чемпионаты, карьерные форумы и конкурсы стартапов. Эти инициативы способствовали популяризации IT-предпринимательства в регионе, созданию и развитию IT-сообщества и стартап-проектов региона, а также предоставили участникам возможность обменяться знаниями, опытом и идеями.

- В этом году наш регион посетил Вридрадж Сингх, эксперт Google Developer в области машинного обучения и облачных технологий. В ходе визита он поделился своим международным опытом, рассказал о мировых трендах в области искусственного интеллекта и ответил на вопросы участников. Визит эксперта внес значительный вклад в повышение профессиональной компетентности местного IT-сообщества и повысил интерес молодежи региона к современным технологиям, - отметили в руководстве ведомства.

Добавим, что в результате работы Mangystau Hub 11 IT-компаний региона стали резидентами технопарка Astana Hub. Это способствовало укреплению местной стартап-экосистемы и развитию IT-сектора региона.

 

