В Жанаозене в рамках проекта «Келешек мектептері» открылась школа на 1200 мест

Сегодня, 11 декабря, в городе Жанаозен, селе Рахат, в рамках национального проекта «Келешек мектептері», реализуемого по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, состоялось открытие общеобразовательной школы № 25. Это двенадцатая школа, введённая в Мангистауской области по проекту, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Современная школа рассчитана на 1200 учащихся. В образовательном учреждении общей площадью более 13 тысяч квадратных метров имеется 61 предметный кабинет. В их числе кабинеты дизайна и технологии, культуры питания, визуального искусства, домашней культуры, робототехники, STEM и музыки. Школа полностью оснащена необходимым оборудованием, созданы все условия для развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся.

В торжественной церемонии участвовал аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, который поздравил преподавателей и школьников с открытием нового учебного заведения.

«В соответствии с поручением Главы государства в нашем регионе возводятся современные школы нового образца. Это дает детям возможность получать качественное образование, раннего определения профессиональной ориентации. Благодаря таким инициативам открывается путь к обеспечению равенства качества образования между городом Жанаозен и селами», – сказал глава региона.

В школе созданы условия для удобства детей с особыми образовательными потребностями. Функционируют сенсорная комната и кабинет поддержки инклюзивного образования, для детей с ограниченными возможностями установлен специальный лифт.

Безопасность учащихся находится в центре внимания — в здании установлено 126 видеокамер, во дворе обустроены детские игровые и спортивные площадки.

Отметим, что ранее в регионе в рамках проекта «Келешек мектептері» были открыты 11 школ, рассчитанных более чем на 10 тысяч учеников. До конца года в городе Актау планируется ввести в эксплуатацию еще одну школу.