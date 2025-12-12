18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.02
608.79
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.12.2025, 09:37

В Жанаозене впервые стартовал чемпионат Казахстана по дзюдо среди молодежи

Госинформзаказ 0 367

Вчера, 11 декабря, в городе Жанаозен впервые проходит чемпионат Республики Казахстан по дзюдо среди молодежи 2006–2008 годов рождения. В соревнованиях участвуют около 600 спортсменов из 20 регионов страны - трёх городов республиканского значения и 17 областей, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Турнир продлится четыре дня и включает как личные, так и командные схватки. По итогам чемпионата спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места, войдут в состав сборной Республики Казахстан и получат возможность выступать на крупных соревнованиях. 

В церемонии открытия приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай и генеральный секретарь Федерации дзюдо Республики Казахстан Тимур Болат.

Выступая на открытии, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил важность проведения соревнований в Жанаозене и подчеркнул вклад региона в развитие детско-юношеского спорта:

«По поручению Президента страны в Казахстане ведётся системная работа по развитию детско-юношеского спорта и созданию условий для формирования сильного национального состава. В Мангистау мы также последовательно проделываем большую работу в этом направлении - строятся новые спортивные объекты, расширяются возможности для занятий спортом, поддерживается талантливая молодежь. Проведение чемпионата Казахстана среди молодежи впервые в Жанаозене - важное событие для нашего региона. Это подтверждает, что Мангистау способен принимать крупные спортивные мероприятия и оказывать всестороннюю поддержку молодым спортсменам. Уверен, что сегодняшние соревнования станут хорошей мотивацией для юных дзюдоистов и будут способствовать дальнейшему развитию этого вида спорта в области», - подчеркнул Нурдаулет Килыбай.

В свою очередь, генеральный секретарь Федерации дзюдо Республики Казахстан Тимур Болат отметил значимость проведения чемпионата в регионах и важность поддержки молодёжи:

«Сегодня в Жанаозене собрались сильнейшие молодые спортсмены со всей республики. Проведение чемпионата Казахстана среди молодежи в Жанаозене - событие особого уровня. Эти соревнования дадут новый импульс развитию дзюдо и станут важным этапом в становлении будущих чемпионов. Федерация дзюдо РК и дальше будет поддерживать юных спортсменов и создавать условия для их профессионального роста», - сказал Тимур Болат.

Чемпионат стал значимым событием для спортивной жизни Мангистау и придал новый импульс развитию дзюдо среди молодёжи региона. Атмосфера честной борьбы, высокий уровень подготовки участников и активная поддержка болельщиков сделали это мероприятие по-настоящему запоминающимся.

 

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь