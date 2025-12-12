В Жанаозене впервые стартовал чемпионат Казахстана по дзюдо среди молодежи

Вчера, 11 декабря, в городе Жанаозен впервые проходит чемпионат Республики Казахстан по дзюдо среди молодежи 2006–2008 годов рождения. В соревнованиях участвуют около 600 спортсменов из 20 регионов страны - трёх городов республиканского значения и 17 областей, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Турнир продлится четыре дня и включает как личные, так и командные схватки. По итогам чемпионата спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места, войдут в состав сборной Республики Казахстан и получат возможность выступать на крупных соревнованиях.

В церемонии открытия приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай и генеральный секретарь Федерации дзюдо Республики Казахстан Тимур Болат.

Выступая на открытии, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил важность проведения соревнований в Жанаозене и подчеркнул вклад региона в развитие детско-юношеского спорта:

«По поручению Президента страны в Казахстане ведётся системная работа по развитию детско-юношеского спорта и созданию условий для формирования сильного национального состава. В Мангистау мы также последовательно проделываем большую работу в этом направлении - строятся новые спортивные объекты, расширяются возможности для занятий спортом, поддерживается талантливая молодежь. Проведение чемпионата Казахстана среди молодежи впервые в Жанаозене - важное событие для нашего региона. Это подтверждает, что Мангистау способен принимать крупные спортивные мероприятия и оказывать всестороннюю поддержку молодым спортсменам. Уверен, что сегодняшние соревнования станут хорошей мотивацией для юных дзюдоистов и будут способствовать дальнейшему развитию этого вида спорта в области», - подчеркнул Нурдаулет Килыбай.

В свою очередь, генеральный секретарь Федерации дзюдо Республики Казахстан Тимур Болат отметил значимость проведения чемпионата в регионах и важность поддержки молодёжи:

«Сегодня в Жанаозене собрались сильнейшие молодые спортсмены со всей республики. Проведение чемпионата Казахстана среди молодежи в Жанаозене - событие особого уровня. Эти соревнования дадут новый импульс развитию дзюдо и станут важным этапом в становлении будущих чемпионов. Федерация дзюдо РК и дальше будет поддерживать юных спортсменов и создавать условия для их профессионального роста», - сказал Тимур Болат.

Чемпионат стал значимым событием для спортивной жизни Мангистау и придал новый импульс развитию дзюдо среди молодёжи региона. Атмосфера честной борьбы, высокий уровень подготовки участников и активная поддержка болельщиков сделали это мероприятие по-настоящему запоминающимся.