13.12.2025, 11:54

В Мангистау реализуется первый в Центральной Азии проект морской аквакультуры

Госинформзаказ 0 2 601

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с деятельностью первой в Центральной Азии морской рыбоводческой фермы, расположенной в акватории Каспийского моря, в 20 километрах от порта Курык.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Проект реализуется в рамках поручений Главы государства по диверсификации агропромышленного комплекса и развитию аквакультуры. В соответствии с планом, в этот день в сетчатые садки было выпущено 6 000 кг, или около 30 000 единиц, мальков форели. Ранее оператор проекта – ТОО «Organic Fish» – уже осуществил выпуск 30 тысяч мальков в морские садки.

В ходе рабочей поездки глава региона отметил, что морская аквакультура в Казахстане развивается впервые и данный проект имеет стратегическое значение для Мангистауской области.

Это первый опыт морского рыбоводства в Казахстане. Проект открывает новые возможности для развития экономики региона, способствует диверсификации агропромышленного комплекса, созданию новых рабочих мест и формированию современного высокотехнологичного сектора, - подчеркнул Нурдаулет Килыбай.

Ферма является одним из первых крупных объектов, введённых в эксплуатацию в текущем году. В акватории Среднего Каспия установлены норвежские сетчатые садки диаметром 120 метров и глубиной 25 метров. Чистая вода Каспийского моря, стабильные природные течения и благоприятные экологические условия создают уникальные возможности для разведения форели.

Работы по зарыблению фермы осуществляются поэтапно. В целом, до конца года планируется выпустить в сетчатые садки до 20 тонн форели. Согласно планам компании, в 2026 году объём производства достигнет 300 тонн, а к 2029 году – до 5 000 тонн в год.

Глава региона высоко оценил вклад проекта в обеспечение продовольственной безопасности страны, импортозамещение и развитие аквакультуры, а также в формирование нового высокотехнологичного направления в экономике области, пожелав коллективу фермы успешной работы.

Комментарии

1 комментарий(ев)
velldr
velldr
Господа, выдавайте посетителям спасательные жилеты. Особенно нашим гос. деятелям.
13.12.2025, 07:22
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

