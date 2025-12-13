18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.38
612.6
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.12.2025, 14:09

В Мангистау подвели итоги Года рабочих профессий

Госинформзаказ 0 956

12 декабря аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял участие в официальной церемонии закрытия Года рабочих профессий под названием «Еңбек адамы – ел мақтанышы». Мероприятие организовано как региональные итоги Года рабочих профессий-2025, объявленного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В мероприятии приняли участие 11 трудовых династий, которые много лет добросовестно трудятся в различных сферах региона и передают своё мастерство из поколения в поколение. Среди них – железнодорожники, энергетики, водители, представители сельского хозяйства и специалисты коммунальных служб. Трудовой стаж этих династий охватывает профессиональную историю от 26 до 317 лет.

Также специалистам, добросовестно трудящимся в различных сферах, были вручены благодарственные письма акима области. Среди награждённых – представители газового хозяйства, энергетики, сферы чрезвычайных ситуаций, строительства, связи, коммунальных служб, транспорта и других отраслей.

На встрече аким области Нурдаулет Килыбай отметил, что трудовой человек является основной опорой развития страны, и выразил благодарность профессиональным специалистам.

Рабочие специальности – это ядро индустриального развития любого государства. Поэтому данная сфера должна получать особое внимание не только в этом году, но и ежегодно. Качественная работа таких ключевых отраслей, как строительство, промышленность, транспорт, энергетика и сельское хозяйство, напрямую зависит от квалифицированных рабочих. Молодёжь должна начинать трудовой путь с простых работ, накапливать опыт и затем повышать свой профессиональный уровень. Самое главное – добросовестный труд всегда будет оценён по достоинству. Ваш труд – опора региона, основа развития Мангистау. Пусть ваш труд и дальше получает должное признание!, - сказал аким области.

Отметим, что в рамках Года рабочих специальностей в Мангистауской области была проведена масштабная работа. В частности, состоялись чемпионат «WorldSkills Aktau 2025» и международный чемпионат «DostiSkills 2025». Кроме того, впервые в мире международный чемпионат «TurkicSkills 2025» был проведён именно в Мангистауской области.

1
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь