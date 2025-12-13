В Мангистау подвели итоги Года рабочих профессий

12 декабря аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял участие в официальной церемонии закрытия Года рабочих профессий под названием «Еңбек адамы – ел мақтанышы». Мероприятие организовано как региональные итоги Года рабочих профессий-2025, объявленного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В мероприятии приняли участие 11 трудовых династий, которые много лет добросовестно трудятся в различных сферах региона и передают своё мастерство из поколения в поколение. Среди них – железнодорожники, энергетики, водители, представители сельского хозяйства и специалисты коммунальных служб. Трудовой стаж этих династий охватывает профессиональную историю от 26 до 317 лет.

Также специалистам, добросовестно трудящимся в различных сферах, были вручены благодарственные письма акима области. Среди награждённых – представители газового хозяйства, энергетики, сферы чрезвычайных ситуаций, строительства, связи, коммунальных служб, транспорта и других отраслей.

На встрече аким области Нурдаулет Килыбай отметил, что трудовой человек является основной опорой развития страны, и выразил благодарность профессиональным специалистам.

Рабочие специальности – это ядро индустриального развития любого государства. Поэтому данная сфера должна получать особое внимание не только в этом году, но и ежегодно. Качественная работа таких ключевых отраслей, как строительство, промышленность, транспорт, энергетика и сельское хозяйство, напрямую зависит от квалифицированных рабочих. Молодёжь должна начинать трудовой путь с простых работ, накапливать опыт и затем повышать свой профессиональный уровень. Самое главное – добросовестный труд всегда будет оценён по достоинству. Ваш труд – опора региона, основа развития Мангистау. Пусть ваш труд и дальше получает должное признание!, - сказал аким области.

Отметим, что в рамках Года рабочих специальностей в Мангистауской области была проведена масштабная работа. В частности, состоялись чемпионат «WorldSkills Aktau 2025» и международный чемпионат «DostiSkills 2025». Кроме того, впервые в мире международный чемпионат «TurkicSkills 2025» был проведён именно в Мангистауской области.