18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.61
610.13
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.12.2025, 19:48

Эко-челлендж «Таза Маңғыстау» завершился в Мангистау

Госинформзаказ 0 502

Сегодня, 15 декабря, состоялась торжественная церемония закрытия 45-дневного социально-экологического челленджа «Таза Маңғыстау». На мероприятии присутствовал аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай,  поздравивший участников, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Челлендж был организован в рамках общенациональной инициативы Президента государства Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан» и направлен на повышение экологической культуры жителей региона и защиту окружающей среды.

В ходе торжественного мероприятия аким области подчеркнул важность экологической ответственности и особо отметил активность жителей.

 «Таза Маңғыстау» — это не разовая акция, а общественное движение, формирующее экологическую культуру. Охрана природы должна стать образом жизни каждого человека. Маленькими шагами можно добиться больших изменений», — отметил Нурдаулет Килыбай.

Согласно условиям челленджа, в течение 45 дней жители региона, молодежь, волонтёры и трудовые коллективы активно участвовали в работах по благоустройству, выполняя конкретные действия по посадке деревьев, сбору мусора и сортировке отходов, а также по экономии воды и электроэнергии.

В рамках мероприятия были награждены победители 45-дневного экочелленджа «Таза Маңғыстау» в индивидуальной и коллективной категориях, а также победители конкурсов «Лучший двор – 2025», «Лучший двор жилого комплекса», «Лучшая бизнес-территория», «Лучший подъезд» и «Лучший дворник». Победителям вручили дипломы и денежные призы.


За 45 дней в челлендже по области приняли участие 77 команд, в социальных сетях было опубликовано более 2 600 экологических публикаций и реализовано множество добрых инициатив. В проект напрямую были вовлечены свыше 500 человек, ещё около 2 тысяч жителей приняли участие в экологических акциях.

Отметим, что с начала года в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» в регионе приняли участие более 130 тысяч человек, было высажено 31 757 деревьев. В результате вывезено 39 тысяч тонн мусора, работы по благоустройству окружающей среды ведутся на системной основе.

 

5
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь