15.12.2025, 19:56

«Таза Қазақстан»: Аким области ознакомился с новой техникой для вывоза мусора

Госинформзаказ 0 1 700

Сегодня, 15 декабря, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в Мунайлинском районе принял участие в презентации новой специализированной техники ТОО «Zero Waste Aktau», предназначенной для сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В ходе мероприятия было отмечено, что между акиматом города Актау и ТОО «Zero Waste Aktau» заключён договор, направленный на модернизацию услуг по сбору и вывозу отходов. В рамках соглашения городская территория поэтапно оснащается современными контейнерами и специальной техникой, соответствующими европейским стандартам.

На презентации были представлены приобретённых в 2025 году 25 мусоровозов марки «Dongfeng», а также 2 100 контейнеров европейского стандарта объёмом 1,1 кубического метра. Автомобили последнего поколения предназначены для сбора, уплотнения и транспортировки твёрдых бытовых отходов и отличаются высокой грузоподъёмностью, экономичностью и адаптированностью к интенсивной городской эксплуатации. Контейнеры с плотно закрывающимися крышками оптимизируют процесс сбора отходов и предотвращают распространение неприятных запахов. На сегодняшний день установлено около 400 контейнеров, до конца года планируется полностью установить все 2 100 контейнеров.

В своём выступлении аким области отметил, что совершенствование системы управления отходами является важным шагом, направленным на повышение экологической безопасности региона и качества жизни населения.

Отметим, что новая техника собрана в Казахстане и приобретена в рамках инвестиционного проекта национального проекта «Жасыл даму». Проект нацелен на повышение эффективности системы управления отходами и обеспечение экологической безопасности.

 

10
1
0
