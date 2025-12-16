Делегация из Дубая ознакомилась с туристическим потенциалом Мангистау

В Мангистауской области по инициативе областного акимата и регионального управления туризма 15 декабря состоялось роуд-шоу для туроператоров и блогеров, прибывших из Объединённых Арабских Эмиратов (Дубай), сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Цель мероприятия заключалась в том, чтобы продемонстрировать туристический потенциал Мангистауской области, представить инфраструктурные объекты региона и деятельность туроператоров, а также наладить деловые связи и развивать международное сотрудничество.

В роуд-шоу приняли участие заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев, пять туроператоров и тревел-блогер из ОАЭ, представители Международного аэропорта Актау, авиакомпании FlyArystan, а также местные туроператоры и представители объектов размещения.

Аббат Урисбаев отметил, что развитию туризма в регионе уделяется приоритетное внимание.

Мы заинтересованы в привлечении иностранных туристов, в том числе гостей из стран Ближнего Востока, и готовы к совместным проектам и открытому партнёрству. Сегодня в регионе особое внимание уделяется развитию туризма, и мы уверены, что международное сотрудничество и новые идеи позволят в полной мере раскрыть туристические возможности Мангистау, - рассказал заместитель акима области.

Он также сообщил, что в минувшие выходные гости познакомились с природой и культурой региона.

Надеемся, что сегодняшняя встреча станет началом долгосрочного сотрудничества и новых партнёрских отношений, - добавил Аббат Урисбаев.

В рамках встречи была организована выставка местных туроператоров и объектов размещения. Свои услуги и туристические продукты представили «Rixos Water World Aktau», Международный аэропорт Актау, авиакомпания FlyArystan, а также туроператоры «Made in Mangystau», «Kettik Mangystau», «SkyWay», «RedMaya», «Mangystau Safari», «Elim Kz», «Aktau City Tour», «Tourist», гостиничные комплексы «Holiday Inn», «Caspian Riviera», база отдыха «Tree of Life», «Omir Glamping» и «Zhagalau Resort».

По итогам встречи были подписаны меморандумы о сотрудничестве между отелем «Rixos Water World Aktau» и ведущими туроператорами из ОАЭ - «Dopamine Travel and Tourism», «Akbar Travels», «Holidayofferz», «Cozmo Travel». Кроме того, туроператор «SkyWay» заключил меморандумы о взаимном сотрудничестве с указанными компаниями из ОАЭ.