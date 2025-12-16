18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.12.2025, 17:55

Человек труда: 25-летний житель Актау поделился мыслями о своей работе по уборке города

Работник коммунальной службы Бекзат Узакбаев - один из тех, кто поддерживает порядок в Актау, очищая его дворы  от мусора. Он периодически получает грамоты от руководства, приучает людей к чистоте и вместе с супругой воспитывает своих детей, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Свою работу Бекзат начинает рано утром, когда город крепко спит. Ему всего 25 лет, шесть из которых он трудится в сфере наведения чистоты в городе. У мужчины четверо детей. Когда приходит домой, то в первую очередь обнимает их и усталость, признается человек труда - как рукой сняло.

 

 Мы служим людям. Иногда даже получаем благодарность от них. Это очень приятно. В целом, каждое утро мы проходим обязательный медицинский осмотр. Приступаем к работе ранним утром, когда люди еще спят. Выбрал эту работу, потому что нравится наводить в городе порядок, к тому же работаешь на свежем воздухе и всегда благодаря физической нагрузке находишься в тонусе, - делится блюститель чистоты.

Он признается, что работа не самая легкая, в том числе в моральном плане, когда видишь, как люди кидают мусор куда попало.

Иногда устаешь не от сбора мусора, а от таких людей, которые не любят свой родной город и его окружающую среду. Бросают мусор, не дойдя какие-то 5 -10 метров. Если хочешь, чтобы твое жилое пространство было чистым, начни с себя, — продолжил Бекзат Узакбаев. 

Он говорит, что главная награда для него – это уважение его труда и доброжелательность со стороны жителей.

Если граждане уважают труд уборщиков, то поддерживать порядок становится проще и приятнее, - заключил Бекзат Узакбаев.

17
0
1
