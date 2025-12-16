Человек труда: 25-летний житель Актау поделился мыслями о своей работе по уборке города

Работник коммунальной службы Бекзат Узакбаев - один из тех, кто поддерживает порядок в Актау, очищая его дворы от мусора. Он периодически получает грамоты от руководства, приучает людей к чистоте и вместе с супругой воспитывает своих детей, сообщает Центр общественных коммуникаций.
Свою работу Бекзат начинает рано утром, когда город крепко спит. Ему всего 25 лет, шесть из которых он трудится в сфере наведения чистоты в городе. У мужчины четверо детей. Когда приходит домой, то в первую очередь обнимает их и усталость, признается человек труда - как рукой сняло.
Мы служим людям. Иногда даже получаем благодарность от них. Это очень приятно. В целом, каждое утро мы проходим обязательный медицинский осмотр. Приступаем к работе ранним утром, когда люди еще спят. Выбрал эту работу, потому что нравится наводить в городе порядок, к тому же работаешь на свежем воздухе и всегда благодаря физической нагрузке находишься в тонусе, - делится блюститель чистоты.
Он признается, что работа не самая легкая, в том числе в моральном плане, когда видишь, как люди кидают мусор куда попало.
Иногда устаешь не от сбора мусора, а от таких людей, которые не любят свой родной город и его окружающую среду. Бросают мусор, не дойдя какие-то 5 -10 метров. Если хочешь, чтобы твое жилое пространство было чистым, начни с себя, — продолжил Бекзат Узакбаев.
Он говорит, что главная награда для него – это уважение его труда и доброжелательность со стороны жителей.
Если граждане уважают труд уборщиков, то поддерживать порядок становится проще и приятнее, - заключил Бекзат Узакбаев.
Комментарии0 комментарий(ев)