«Жас тұлпар – 2025»: награждены лучшие из молодежи Мангистау

Сегодня, 17 декабря, в городе Актау состоялась торжественная церемония вручения областной молодёжной премии «Жас тұлпар – 2025». В мероприятии принял участие заместитель акима области Ербол Избергенов, который поздравил победителей от имени главы региона.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В рамках областной премии награждены по 12 номинациям молодые люди, добившиеся успехов в сферах образования и науки, медицины, предпринимательства, спорта, культуры, средств массовой информации и общественной деятельности. В частности, определены победители в номинациях «Лучший молодой учёный», «Лучший молодой учитель», «Лучший молодой врач», «Молодой лидер», «Герой мирного времени», «Открытие года» и других.

В мероприятии приняли участие активная молодёжь региона, волонтёры, спортсмены, представители общественных организаций, а также молодёжь городов и районов – всего около 300 человек.

В ходе торжественного собрания Ербол Избергенов отметил, что в регионе системно реализуется государственная молодёжная политика.