19.12.2025, 15:08

В Мангистау состоялся гала-концерт, посвящённый 50-летию областной филармонии

Госинформзаказ 0 578

18 декабря в Актау прошёл торжественный гала-концерт «Өнермен өрілген – 50 жыл», посвящённый 50-летнему юбилею Мангистауской областной филармонии имени Мурата Оскинбаева, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Юбилейный вечер начался с видеоролика, посвящённого истории филармонии, а также торжественной встречи артистов по красной дорожке. В ходе концерта была широко представлена творческая летопись очага искусства с полувековой историей и предложена насыщенная программа, объединившая национальное и мировое музыкальное искусство.

На сцене выступили все творческие коллективы филармонии: вокально-инструментальный ансамбль «Ақ шағала», камерный ансамбль, фольклорный ансамбль «Ақжарма», этно-фольклорный ансамбль «Ақшағыл», Казахский оркестр имени Абыла Тарақұлы, симфонический оркестр, танцевальный ансамбль «Жорға», а также исполнители традиционной, классической и эстрадной музыки.

В рамках мероприятия с поздравительной речью выступил заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев, выразив тёплые слова признательности творческим коллективам и работникам сферы культуры, внёсшим вклад в развитие культуры региона.

 Культура Мангистау — это священное наследие с глубокой историей и самобытным узором, неразрывно связанным с национальным духом. Искусство этого края не только сохраняет бесценные сокровища, переданные от предков, но и развивает их в соответствии с требованиями времени, передавая будущим поколениям.
Мангистауская областная филармония, которая носит  имя выдающегося кюйши Мурата Өскінбайулы, достойно выполняет эту высокую миссию и занимает особое место в духовной жизни региона. За полвека коллектив сформировался как профессиональное сообщество и достойно представляет отечественное искусство на областном, республиканском и международном уровнях.
В связи с этим искренне поздравляю весь коллектив и работников сферы с 50-летним юбилеем Мангистауской областной филармонии имени Мурата Оскинбаева. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов. Уверен, что и впредь вы будете служить духовному развитию страны и радовать общественность новыми достижениями, — отметил Тлеген Абишев.

В концертной программе прозвучали народные кюи и терме, классические произведения, мировые и отечественные эстрадные композиции. На сцене выступили заслуженные и народные артисты Республики Казахстан, лауреаты международных и республиканских конкурсов. Вечер завершился исполнением песни «Филармония» в исполнении солистов филармонии.

