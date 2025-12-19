В селе Курык запущен новый опреснительный завод

В селе Курык Каракиянского района 19 декабря был введён в эксплуатацию опреснительный завод производственной мощностью 10 тысяч кубометров воды в сутки. В торжественном мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, аксакалы и жители села, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Указанный объект реализован в рамках поручения Главы государства по устранению дефицита воды и обеспечению сельских территорий качественной питьевой водой.

Проект был реализован ТОО «Алёка». На территории общей площадью 5 гектаров вода забирается из 50 скважин. На заводе установлены песочные фильтры для очистки воды, бетонные резервуары, а также две осмосные установки, каждая из которых способна производить по 5 000 кубометров воды в сутки.

В рамках проекта село Курык будет обеспечиваться 4 000 кубометрами питьевой воды в сутки, оставшийся объём воды будет направляться в сторону тёплого пляжа, в город Актау и в село Батыр Мунайлинского района.

В ходе торжественного мероприятия Нурдаулет Килыбай отметил, что опреснительный завод внесёт значительный вклад в развитие инженерной инфраструктуры региона и решение проблемы дефицита питьевой воды.