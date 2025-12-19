18+
19.12.2025, 17:31

В Мангистау принят план взаимодействия по использованию дронов при чрезвычайных ситуациях

Госинформзаказ 0 406

Между Департаментом по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области и региональным управлением цифровых технологий принят план взаимодействия по использованию беспилотных летательных аппаратов (дронов), установленных на территории области, при возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Данный план направлен на эффективную организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оперативную оценку обстановки, своевременное проведение поисково-спасательных работ, а также обеспечение безопасности населения.

В настоящее время беспилотные летательные аппараты широко применяются при чрезвычайных ситуациях. Эта современная технология позволяет оперативно контролировать труднодоступные территории, точно оценивать ситуацию, спасать человеческие жизни и минимизировать последствия происшествий.

В рамках принятого плана между двумя ведомствами уточнены механизмы обмена информацией, эффективного использования технических возможностей и скоординированных действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

