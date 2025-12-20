В Мангистау открылась школа-интернат-колледж для одарённых в сфере спорта детей

Вчера, 19 декабря, глава региона Нурдаулет Килыбай принял участие в торжественной церемонии открытия расположенного в городе Актау областного специализированного школы-интерната колледжа для одарённых в сфере спорта детей, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Это первое в регионе специализированное учебное заведение, объединяющее спорт и образование. Учреждение ориентировано на профессиональную подготовку одарённых детей по олимпийским видам спорта.

В ходе торжественного мероприятия аким области отметил, что учебное заведение предоставляет большие возможности для повышения спортивного потенциала региона и воспитания чемпионов, которые будут защищать честь страны на международном уровне.

«Школа открыта в соответствии с поручением Главы государства по развитию спорта и поддержке одарённых детей. Здесь спорт и образование будут развиваться параллельно, созданы все условия для подготовки будущих чемпионов. Теперь наша задача — качественно организовать учебный процесс, обеспечить безопасность детей и их профессиональное развитие. Уверен, что из этих стен выйдут спортсмены, которые будут защищать честь страны на международных аренах», — сказал Нурдаулет Килыбай.

Интернат рассчитан на 300 учащихся. Из них, 250 детей обеспечены проживанием в общежитии, а для 50 учеников организована специальная транспортная служба для их подвоза.

В учебном заведении проводятся тренировки по боксу, дзюдо, таеквондо, вольной и греко-римской борьбе. Ученики ежедневно тренируются два раза в день и проходят подготовку под руководством опытных тренеров.

Инфраструктура школы-интерната колледжа оснащена в соответствии с современными требованиями. Здесь предусмотрены спортивные и борцовские залы, учебные кабинеты, библиотека, медицинский центр, общежитие и столовая. Учебный и тренировочный процессы осуществляются в соответствии с государственными образовательными стандартами и спортивными требованиями.