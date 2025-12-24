Нурдаулет Килыбай: Мангистауская область завершила 2025 год с положительными результатами

Вчера, 23 декабря, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай провёл брифинг на площадке Службы центральных коммуникаций в городе Астана, где представил итоги социально-экономического развития региона за 11 месяцев, а также рассказал о предстоящих стратегических планах, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области .

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В текущем году в Мангистауской области основные показатели экономического роста демонстрируют положительную динамику: объём промышленной продукции превысил 2,9 трлн тенге, объём инвестиций вырос до 105,4% и составил 949,9 млрд тенге. Сферы строительства, транспорта, торговли и связи также находятся в стадии устойчивого развития.

За последние три года в Мангистаускую область привлечено около 3 трлн тенге инвестиций. Только за один год в регион поступило свыше 3 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций. В целом, в 2026–2032 годах планируется реализация 55 проектов общей стоимостью 10 трлн тенге с созданием 8,8 тысячи рабочих мест. В этом году уже введены в эксплуатацию 19 проектов.

Мангистау демонстрирует высокие показатели и в сфере туризма. Регион вошёл в ТОП-3 по приёму иностранных туристов в стране. За 9 месяцев 2025 года область посетили более 350 тысяч туристов, объём оказанных услуг составил 17,2 млрд тенге. В целях развития туризма проводится реконструкция железнодорожных вокзалов Мангистау, Шетпе и Бейнеу, начато строительство аэропорта Кендерли. В 2025–2029 годах планируется реализация 17 туристических проектов общей стоимостью 198 млрд тенге.

Положительные изменения наблюдаются и в агропромышленном комплексе. В этом году произведено продукции на сумму 38 млрд тенге. Мангистауская область лидирует в стране по верблюдоводству: в регионе насчитывается около 95 тысяч верблюдов. В соответствии с поручением Президента реализуются три крупных проекта по глубокой переработке верблюжьего молока с ориентацией на экспорт. Кроме того, привлекаются иностранные инвесторы для развития рыболовства и рыбоводства в акватории Каспийского моря; до 2027 года планируется запуск четырёх крупных проектов в сфере аквакультуры. Среди них проект «Organic Fish» позволит выращивать до 5 000 тонн рыб лососевых пород в год.

Малый и средний бизнес, как один из основных драйверов экономики региона, занимает долю в 40%. За последние 11 месяцев субъекты предпринимательства произвели продукции на сумму 1 трлн тенге. В сфере инфраструктуры 97% автомобильных дорог местного значения находятся в хорошем состоянии. Регион, являясь важным транзитным узлом, наращивает объёмы грузооборота.

В сфере образования также наблюдается много положительных изменений. В этом году в Мангистауской области в рамках национального проекта «Келешек мектептері» открыты 13 школ, ещё одна школа введена в эксплуатацию за счёт спонсорских средств. Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства открыт школа-интернат-колледж для одарённых в сфере спорта детей, где обучаются около 300 юных спортсменов.

В регионе было организовано более 6 тысяч культурных мероприятий. В 2025 году город Актау был объявлен культурной столицей тюркского мира. Этот проект на международном уровне способствовал развитию туристического и культурного потенциала страны. В рамках проекта были проведены многочисленные культурные, историко-научные и спортивные мероприятия. В ноябре состоялась торжественная церемония закрытия года «Актау — культурная столица тюркского мира».

В ходе брифинга журналисты задали вопросы по актуальным для региона темам и получили конкретные ответы.