24.12.2025, 12:11

В Мангистауской области расширяют сельское здравоохранение: построены четыре амбулатории

Госинформзаказ 0 349

В Мангистауской области в соответствии с Посланием Президента РК народу в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» проводится ряд важных работ, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По информации пресс-службы Мангистауского областного управления здравоохранения, в сельских населённых пунктах построены и введены в эксплуатацию врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. В настоящее время амбулатории функционируют в селе Аппак Каракиянского района, селе Косбулак Мангистауского района, селе Тажен Бейнеуского района, а также в селе Кендерли, относящемся к городу Жанаозен.

Основная цель проекта — обеспечить сельских жителей доступом к качественной медицинской помощи, улучшить здоровье населения и усилить меры по профилактике заболеваний.

В новых амбулаториях предусмотрены:

  • дневной стационар;

  • лабораторные кабинеты;

  • регистратура;

  • фильтр-кабинет;

  • кабинет доврачебной помощи;

  • физиотерапевтические кабинеты с оборудованием;

  • кабинеты лечебной физкультуры;

  • акушерские кабинеты.

Все эти проекты направлены на повышение качества медицинских услуг и обеспечение жителей Мангистауской области доступной и современной медицинской помощью.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отмечает обеспечение качественных и доступных реабилитационных услуг для особенных детей как одну из приоритетных задач. В этой связи в Бейнеуском районе открыт реабилитационный центр «Қамқорлық» для детей с ограниченными возможностями. Здесь дети смогут своевременно получать медицинскую помощь, восстанавливать здоровье и улучшать качество жизни. Теперь родителям не нужно вывозить детей далеко — качественные услуги доступны в районном центре. Новый центр способен принимать до 600 детей в год и организует 14-дневные курсы реабилитации.

В Мунайлинском районе Мангистауской области введена в эксплуатацию больница на 150 мест. Проект реализован в рамках государственной программы по модернизации и расширению инфраструктуры здравоохранения.

Современное здание площадью 30 тысяч квадратных метров полностью оснащено необходимым медицинским оборудованием в соответствии с международными стандартами. В церемонии открытия больницы приняла участие министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

В городе Актау открыт первый в западном регионе страны центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ). Центр направлен на расширение доступности высокотехнологичной диагностики онкологических заболеваний. Проектная мощность центра составляет до 3 тысяч обследований в год. Открытие нового центра позволит пациентам проходить современную и точную диагностику рядом с домом, значительно сократив время и финансовые затраты на поездки.

