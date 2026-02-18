18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.02.2026, 13:44

Актауские врачи поддерживают референдум: «Обновление Основного закона — требование времени»

Госинформзаказ 0 440

В Актау члены областной коалиции в поддержку конституционной реформы встретились с медицинскими работниками. На встрече, прошедшей на базе городской поликлиники №2, представители медицинского сообщества заявили, что единогласно примут участие в важной для будущего страны кампании.

Фото с сайта otpannews.kz
Фото с сайта otpannews.kz

По информации сайта otpannews.kz, в ходе встречи член коалиции Киикбай Ешманов остановился на значении и сути предлагаемых изменений в Конституцию. По его словам, в процессе политической модернизации особая роль принадлежит педагогам и врачам.

«Наша задача — разъяснить населению, в том числе специалистам ключевых отраслей, которые считаются движущей силой общества, основы новой Конституции. Глава государства всегда уделяет приоритетное внимание развитию сфер здравоохранения и образования. В новом проекте этим направлениям также отведено особое место. Поэтому выбор каждого специалиста важен для будущего страны», — отметил Киикбай Ешманов.

Член коалиции Гульмира Абишева, проводя параллель с эволюцией медицины, привела показательный пример, связав законодательные изменения с необходимостью обновления любой системы. В качестве аргумента она привела трудности, возникшие в период пандемии, подчеркнув, что развитие требует постоянных изменений.

«Вы хорошо помните, что в начале пандемии коронавируса никто точно не знал, как его лечить. На первом этапе не было утвержденных протоколов лечения, не хватало практического опыта. В результате многие люди погибли. Со временем вирус был изучен, методы лечения обновлены. Медицина не стоит на месте: появляется новая болезнь — требуется новый подход. Точно так же и действующая Конституция — документ, который служил своему времени. Но время не стоит на месте. Изменилось общество, изменились реалии. Управлять новым обществом по старым законам невозможно. Обновление Основного закона — требование времени и жизненная необходимость», — подчеркнула Гульмира Абишева.

Представители медицинского сообщества поддержали инициативу на высоком уровне. Заведующий отделением Центра здоровья молодежи Абзал Сырым назвал референдум важным этапом в развитии страны.

«Мы ознакомились с проектом новой Конституции. Это уверенный шаг в завтрашний день. Лично я обязательно приму участие в референдуме и призываю коллег и сограждан проявить активность в этот исторический момент», — заявил он.

 

В завершение встречи участники задали интересующие их вопросы по референдуму и получили ответы. Актауские врачи намерены прийти на избирательные участки в день политической кампании и отдать свои голоса.

