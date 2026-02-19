В Мангистау коллектив ТОО «Мунайтелеком» примет участие в референдуме

В мероприятии приняли участие члены региональной коалиции – Максат Рзаханов, Аманжол Акимов, Аят Сугирбай, Нури Тумышев, Шынар Курмет, Каламкас Тлеубаева, Калмухан Кайыргали, Бердикожа Ондасынов, которые провели информационно-разъяснительную работу.

В ходе встречи было отмечено, что предлагаемые поправки в Основной Закон направлены на укрепление принципов справедливости в обществе, усиление защиты прав и свобод граждан, а также совершенствование системы государственного управления. Также подчеркнуто, что решения, принимаемые посредством референдума, окажут влияние на долгосрочное развитие страны, - отметил член региональной коалиции Нури Тумышев.