Судьба страны – общая ответственность

В Мангистауской области продолжается подготовка к референдуму по новой Конституции РК. Представители различных сфер – общественные деятели, специалисты различных профессий, спортсмены, молодежные организации, государственные служащие призывают мангистаусцев проявить гражданскую позицию и выразить свое мнение по отношению к основному закону страны.
Так, руководитель Актауского городского отдела внутренней политики и развития языков Зангар Оразай подчеркнул, что 15 марта казахстанцы определят свое будущее и будущее потомков. Он сообщил, что не намерен пропускать этот исторический момент и придет на участок голосования сделать свой выбор.
Проект новой Конституции отражает запросы общества и содержит инициативы, отвечающие требованиям времени. Главная ценность документа – человек, его права и достоинство. Укрепление доверия между государством и гражданами, повышение справедливости и открытости являются основой долгосрочного развития страны. Мы обязаны оставить будущим поколениям стабильное, справедливое и сильное государство. Поэтому участие в референдуме для меня – это не только осознанный выбор, но и гражданская ответственность, - сказал Зангар Оразай.
Комментарии0 комментарий(ев)