Судьба страны – общая ответственность

В Мангистауской области продолжается подготовка к референдуму по новой Конституции РК. Представители различных сфер – общественные деятели, специалисты различных профессий, спортсмены, молодежные организации, государственные служащие призывают мангистаусцев проявить гражданскую позицию и выразить свое мнение по отношению к основному закону страны.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Так, руководитель Актауского городского отдела внутренней политики и развития языков Зангар Оразай подчеркнул, что 15 марта казахстанцы определят свое будущее и будущее потомков. Он сообщил, что не намерен пропускать этот исторический момент и придет на участок голосования сделать свой выбор.