При поддержке Президента в Мангистау решены застарелые проблемы с водой и теплом

В Мангистауской области за последние годы по поручению Президента решены многие долголетние инфраструктурные проблемы, которые не сходили с повестки еще с советских времен. Сегодня регион уверенно развивается и реализует масштабные проекты в самых различных сферах. Об этом, а также о нормах нового Основного закона члены Общенациональной Коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» во главе с Председателем Мажилиса Ерланом Кошановым поговорили с жителями области.

Фото: Жаслан Жумабеков, Талгат Таныбаев

На встрече с общественностью региона Ерлан Кошанов отметил, что несмотря на мощнейший промышленный потенциал Мангистау здесь десятилетиями копилось немало проблем, вызывающих обоснованное недовольство жителей. В этой связи, Глава государства шесть лет назад поручил разработать Комплексный план по решению данных вопросов и развитию региона, реализацию которого он держал на своем персональном контроле. Были выделены все необходимые ресурсы. На сегодня план полностью исполнен и мангистаусцы видят его результаты.

Первой и самой насущной проблемой был дефицит питьевой воды. Она не была полностью решена ни в советскую эпоху, ни в годы Независимости. Эту проблематику поднимал в своих произведениях Абиш Кекилбаев. И вот в прошлом году благодаря системной поддержке Президента в Мангистау полностью решена проблема с питьевой водой. Увеличена мощность Каспийской опреснительной установки, введены новые опреснительные установки в Тупкарагане, Кендирли, Жетыбае, - сказал Спикер Мажилиса.

Прекратились перебои и отключения электроэнергии. В регионе планомерно развиваются альтернативные источники энергии, среди которых уникальная гибридная электростанция в Жанаозене. При поддержке государства модернизируется МАЭК, ремонтируются тепловые и электросети.

Комплексно решаются вопросы социальной инфраструктуры. За последние два года по проекту «Келешек мектептері» построено 13 комфортных школ, в ближайшее время окончательно будет решена проблема трехсменных школ. В Жанаозене введен в эксплуатацию современный Дворец школьников, в Актау начал работу новый ледовый каток, полностью отвечающий международным стандартам. В областном центре открыт многофункциональный центр неотложной помощи, а в районе Мунайлы заработала многопрофильная больница.

Большое внимание со стороны Президента уделяется и развитию региональной экономики. В целом на личном контроле Главы государства находятся 52 задачи, которые серьёзно диверсифицируют экономику области. В частности, в течение следующих шести лет здесь будет реализовано 55 инвестиционных проектов на сумму 10 триллионов тенге. Они позволят создать почти 10 тысяч рабочих мест. Это прорывные проекты в перерабатывающей промышленности, логистике, туризме и сельском хозяйстве. Большой производственный потенциал у строящегося в Жанаозене газоперерабатывающего завода.

В свою очередь жители региона просили передать искренние слова благодарности Главе государства за такое высокое внимание к Мангистауской области и большую заботу о ее жителях. Сегодня в регионе меняется качество жизни, люди забывают о перебоях с водой, теплом, электричеством, появился хороший задел на дальнейшее развитие области.

Переходя к основной повестке встречи Спикер Мажилиса подчеркнул, что проект нового Основного закона – это итог поэтапных, системных преобразований с первого дня президентства Касым-Жомарта Токаева. Именно в рамках этих реформ заложена прочная основа для создания равных возможностей для всех, исключена возможность концентрации власти в одних руках, начался возврат в страну незаконно выведенных активов.

В основе этих шагов лежат идеи Справедливости, Равенства и Единства. Укрепляются Закон и Порядок. Эти понятия стали нашими главными ценностями, основными принципами, которые активизировали общественное сознание. Новая Конституция – закономерное продолжение и итог этой системной работы. Поэтому статьи, нацеленные на построение будущего нашей страны, ценности, отраженные в преамбуле, принципы, рожденные из запросов общества – все это исходит из самого сердца Президента. Одним словом, в новой Конституции плоды многолетних размышлений Главы государства перекликаются с голосом народа, – заключил Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса особо отметил, что в условиях усиливающейся мировой нестабильности Президент прилагает колоссальные усилия и проводит выверенную внешнюю политику, которая обеспечивает партнерские и равноправные отношения со всеми странами мира. К нам идут инвестиции, приезжают главы иностранных государств, с нами хотят сотрудничать. Сегодня, в реалиях глобальной турбулентности, особенно важна стабильность в стране, консолидация общества. Только так Казахстан будет развиваться и двигаться вперед.

В ходе встречи также поднимались темы развития местного самоуправления, цифровизации, социальных обязательств государства в проекте Основного закона. Местные жители обсудили смену парадигмы новой Конституции с исчерпаемых земных богатств на возможности человеческого капитала. Теперь Казахстан делает ставку не на минеральные, а на интеллектуальные ресурсы, построение экономики знаний. Поэтому в документе закрепляются нормы о развитии науки, образования и инноваций как стратегические приоритеты государства, гарантируется свобода научного и технического творчества.

Оживленно прошли встречи с производственниками Мангистауской области. Коллектив завода по выпуску соляной кислоты и хлорида кальция «Topan Chemical Industries» поддержал нормы новой Конституции, закрепляющие права на достойный труд, своевременную и справедливую оплату, а также на безопасные условия работы. Эти положения становятся прямым ориентиром для государственной политики.

О будущем производства члены Коалиции поговорили и с нефтяниками «ӨзенМұнайГаз» в городе Жанаозене. Разговор строился вокруг реализации базовой идеи Конституции «не человек для государства, а государство для человека». Звучали мнения касательно социальных и трудовых гарантий, развития нефтегазовой отрасли, научного потенциала молодежи, поддержки семьи, внедрения инновационных технологий, работы принципа Закон и Порядок. Все эти вопросы нашли свое отражение в проекте нового Основного закона.

Отдельное внимание нефтяники уделили состоянию экологии в регионе. Для Мангистауской области, где долгое время функционирует хвостохранилище Кошкар-Ата по хранению ядерных отходов, особенно актуально закрепление в Конституции норм о формировании высокой экологической культуры, бережном отношении к природе, а также ответственности государства и должностных лиц за охрану окружающей среды, предотвращение аварий, выбросов и утечек.

С представителями Ассамблеи народа Казахстана разговор зашел о закреплении единства порядка 130 этносов и около 20 конфессий, проживающих в Казахстане. В проекте новой Конституции принцип межэтнического согласия выведен в число базовых государственных ориентиров. Он отражён в преамбуле и ряде фундаментальных положений. В них подчёркиваются недопустимость дискриминации и уважение к культурному многообразию как стратегическая ценность государства.

По итогам всех встреч участники выразили поддержку инициативе Президента по построению «Справедливого Казахстана» с равными возможностями для всех.