В Мангистауской области разъяснили порядок участия в референдуме

В Мангистауской области в рамках подготовки к республиканскому референдуму, который состоится 15 марта 2026 года, проводится комплексная информационно-разъяснительная работа среди населения. Жителям региона предоставляется подробная информация о порядке голосования, прикреплении к участкам и получении открепительных талонов.
Председатель Мангистауской областной комиссии референдума Елубай Абилов разъяснил порядок участия граждан в голосовании вне места регистрации.
Если 15 марта гражданин будет находиться вне места своей регистрации, ему необходимо до 18:00 часов 14 марта подать письменное заявление в свою участковую комиссию и предъявить удостоверение личности. На основании заявления выдается открепительный талон. Этот документ дает возможность проголосовать в день референдума на участке по месту фактического нахождения. Также открепительный талон может быть получен представителем по доверенности, при этом нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты документа он не восстанавливается и дубликат не выдается. Открепительные документы не выдаются для голосования на другом участке в пределах одного населенного пункта, - отметил Елубай Абилов.
Как узнать свой участок референдума
Жители Мангистауской области могут узнать, к какому участку они прикреплены:
Для получения информации необходимо ввести индивидуальный идентификационный номер (ИИН).
Круглосуточно работает Единая служба связи «109», принимающая обращения со всей области. Также действуют call-центры при городских и районных акиматах.
Контакты call-центров (в рабочее время):
Жители области могут обращаться по всем вопросам, связанным с проведением референдума, по указанным каналам связи.
Комментарии0 комментарий(ев)