В Мангистауской области разъяснили порядок участия в референдуме

Председатель Мангистауской областной комиссии референдума Елубай Абилов разъяснил порядок участия граждан в голосовании вне места регистрации.

Если 15 марта гражданин будет находиться вне места своей регистрации, ему необходимо до 18:00 часов 14 марта подать письменное заявление в свою участковую комиссию и предъявить удостоверение личности. На основании заявления выдается открепительный талон. Этот документ дает возможность проголосовать в день референдума на участке по месту фактического нахождения. Также открепительный талон может быть получен представителем по доверенности, при этом нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты документа он не восстанавливается и дубликат не выдается. Открепительные документы не выдаются для голосования на другом участке в пределах одного населенного пункта, - отметил Елубай Абилов.