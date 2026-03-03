18+
03.03.2026, 09:49

В Мангистауской области разъяснили порядок участия в референдуме

Госинформзаказ 0 871

В Мангистауской области в рамках подготовки к республиканскому референдуму, который состоится 15 марта 2026 года, проводится комплексная информационно-разъяснительная работа среди населения. Жителям региона предоставляется подробная информация о порядке голосования, прикреплении к участкам и получении открепительных талонов.

Председатель Мангистауской областной комиссии референдума Елубай Абилов разъяснил порядок участия граждан в голосовании вне места регистрации.

Если 15 марта гражданин будет находиться вне места своей регистрации, ему необходимо до 18:00 часов 14 марта подать письменное заявление в свою участковую комиссию и предъявить удостоверение личности. На основании заявления выдается открепительный талон. Этот документ дает возможность проголосовать в день референдума на участке по месту фактического нахождения. Также открепительный талон может быть получен представителем по доверенности, при этом нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты документа он не восстанавливается и дубликат не выдается. Открепительные документы не выдаются для голосования на другом участке в пределах одного населенного пункта, - отметил Елубай Абилов.

Как узнать свой участок референдума

Жители Мангистауской области могут узнать, к какому участку они прикреплены:

  •  на официальном сайте: https://man.saylaw.kz/
  •  через Telegram-бот: https://t.me/man_saylaw_bot

Для получения информации необходимо ввести индивидуальный идентификационный номер (ИИН).

Круглосуточно работает Единая служба связи «109», принимающая обращения со всей области. Также действуют call-центры при городских и районных акиматах.

Контакты call-центров (в рабочее время):

  •  город Актау: +7 (7292) 30 13 38, 8 700 430 13 38;
  •  город Жанаозен: +7 (72934) 4 86 14;
  •  Бейнеуский район: +7 (72932) 2 15 76;
  •  Каракиянский район: +7 (72937) 2 21 91;
  •  Мангистауский район: +7 (72931) 2 14 51;
  •  Мунайлинский район: +7 (7292) 30 26 88;
  •  Тупкараганский район: +7 (72938) 2 22 90.

Жители области могут обращаться по всем вопросам, связанным с проведением референдума, по указанным каналам связи.

