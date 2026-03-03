Прямое применение прав человека: как изменится судебная практика?

Согласно проекту новой Конституции Казахстана, судебная практика в сфере защиты прав человека может существенно измениться. Конституция прямо закрепляет, что правосудие осуществляется только судом, а судебная власть направлена на защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. Это усиливает роль судов как независимого арбитра в спорах о нарушении прав человека.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

В 77 статье четко обозначено, что судебная власть осуществляется от имени Республики Казахстан в целях защиты прав, свобод и законных интересов человека, гражданина, организаций, а также исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров РК.

Проект предусматривает основные принципы уголовного и гражданского судопроизводства, такие как презумпция невиновности, право быть услышанным, недопустимость доказательств, полученных незаконно, и запрет на двойную ответственность. Эти гарантии станут обязательными для всех судов, повышая стандарты правосудия при рассмотрении дел о нарушении прав граждан.

Одно из них – введение подобия «правил Миранды». Обязательное уведомление о правах предлагают закрепить пунктом 3 статьи 18 новой Конституции РК - каждому человеку в момент задержания разъясняются основания ограничения свободы и его права.

В США «правила Миранды» – разъяснение обвинения и прав задержанного – зачитывают подозреваемым в совершении преступления в момент их задержания.

Пунктом 4 этой же статьи закреплено право подозреваемого, обвиняемого на помощь адвоката (защитника) с момента задержания, признания в качестве подозреваемого или предъявления обвинения соответственно.

Впервые на конституционном уровне закреплен правовой статус адвокатуры и ее роль в обеспечении права на защиту и юридическую помощь. Это может привести к большей вовлеченности юристов в защиту прав на ранних стадиях дела и укреплению института защиты.

Новая Конституция делает права и свободы человека ядром документа, что дает судам возможность шире толковать нормы в пользу защиты личности. Также впервые закреплена защита прав граждан в цифровой среде и персональных данных, что будет учитываться при рассмотрении споров, связанных с информационными технологиями.

В целом судебная практика станет более ориентированной на реальные гарантии прав человека, с усиленной ролью независимости судей, строгими процедурными стандартами, признанием права на защиту и юридическую помощь, а также учетом современных сфер правовой защиты.