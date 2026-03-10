Председатель Совета аксакалов Мангистауской области Онайбек Абдилов: «Новая Конституция направлена на благо народа»

Мангистауское население продолжает обсуждать текст обновленной Конституции. Не остались в стороне и аксакалы региона – они продолжают играть активную роль в общественной жизни. Они отмечают, что воспользуются возможностью повлиять на будущее страны и примут участие в референдуме.

Онайбек Абдилов

«В ходе подготовки этой Конституции поступило около 10 тысяч предложений от граждан. Каждое из них было всесторонне рассмотрено и обсуждено. Предлагаемые изменения действительно направлены на благо народа. Ппервые в истории государства проект такого важного документа был вынесен на всенародное обсуждение», - отметил Онайбек Абдилов.

Республиканский референдум, на который вынесен новый вариант Конституции, назначен на 15 марта 2026 года. Всех казахстанцев призывают прийти на участки и проявить гражданскую позицию, опустив заполненный бланк в урну для голосования.