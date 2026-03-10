«Институт референдума: опыт демократических государств»

В общепризнанных демократических странах, в том числе в государствах Северной Европы, референдумы используются как инструмент прямой демократии, когда граждане напрямую принимают решения по важным государственным вопросам. При этом референдумы проводятся не слишком часто - обычно только по ключевым и принципиальным вопросам.

Референдум - инструмент прямой демократии

Референдум может быть инициирован парламентом или правительством, а в некоторых странах - по требованию определенного числа граждан через сбор подписей. После этого вопрос формулируется четко и выносится на всенародное голосование. Перед голосованием, как правило, проходят общественные обсуждения, парламентские дебаты и информационные кампании, чтобы граждане могли ознакомиться с аргументами разных сторон и принять осознанное решение.

Во время голосования граждане выбирают один из вариантов ответа, чаще всего «за» или «против» предложенного решения. В большинстве случаев для принятия решения достаточно простого большинства голосов, хотя в некоторых странах может устанавливаться и минимальный порог явки. В зависимости от законодательства референдум может быть обязательным, когда его результат напрямую вступает в силу, либо консультативным - тогда парламент учитывает мнение граждан при принятии окончательного решения.

Обычно на референдумы выносятся вопросы стратегического значения. Это могут быть изменения в конституции, вопросы вступления в международные союзы или договоры, передача части полномочий международным организациям, а также крупные общественные и социальные реформы, которые вызывают широкую общественную дискуссию.

Один из примеров - прошедший общенациональный референдум в Словакии. Он состоялся 21 января 2023 года. Гражданам Словакии было предложено ответить на вопрос, согласны ли они с внесением поправок в Конституцию, позволяющих провести досрочные выборы, если они будут одобрены парламентом или на референдуме. Однако референдум провалился из-за низкой явки избирателей.

Еще один пример: референдум по евроинтеграции Молдовы, который прошел 20 октября 2024 года. По его итогам членство страны в Евросоюзе было прописано в Конституции страны как стратегическая цель.

В Швейцарии 14 июня пройдет референдум по предложению крайне правой Швейцарской народной партии ограничить численность населения страны 10 млн человек.

В целом, в развитых демократиях референдум рассматривается как способ узнать прямую позицию граждан по ключевым вопросам, которые могут повлиять на будущее страны, что и показывают вышеприведенные примеры.