Мангистауские нефтяники делают свой выбор непосредственно на производстве

Сегодня трудовые колоективы Каракиянского района активно участвуют в политической кампании и делают свой гражданский выбор непосредственно на производственных объектах. Для работников нефтегазовой отрасли района созданы специальные условия, благодаря которым они могут проголосовать, не отрываясь от производственного процесса.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Работники нефтяной отрасли, которая является одной из основных опор экономики региона, с самого утра голосуют на своих участках, демонстрируя, что не остаются в стороне от важного общественно-политического события в жизни страны.

Многие нефтяники воспользовались временем между сменами, чтобы исполнить свой гражданский долг.

Для обеспечения открытого и организованного проведения голосования на производственных объектах были приняты все необходимые меры.

Участки оборудованы в соответствии с требованиями законодательства, а члены комиссий и наблюдатели выполняют свои обязанности на должном уровне.

По словам нефтяников, не оставаться равнодушными к будущему страны и участвовать в важных общественно-политических кампаниях — ответственность каждого гражданина. Поэтому, несмотря на напряжённый рабочий график, они находят время, чтобы проголосовать и сделать свой выбор.