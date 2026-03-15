Мангистауские нефтяники делают свой выбор непосредственно на производстве

Сегодня трудовые колоективы Каракиянского района активно участвуют в политической кампании и делают свой гражданский выбор непосредственно на производственных объектах. Для работников нефтегазовой отрасли района созданы специальные условия, благодаря которым они могут проголосовать, не отрываясь от производственного процесса.
Работники нефтяной отрасли, которая является одной из основных опор экономики региона, с самого утра голосуют на своих участках, демонстрируя, что не остаются в стороне от важного общественно-политического события в жизни страны.
Многие нефтяники воспользовались временем между сменами, чтобы исполнить свой гражданский долг.
Для обеспечения открытого и организованного проведения голосования на производственных объектах были приняты все необходимые меры.
Участки оборудованы в соответствии с требованиями законодательства, а члены комиссий и наблюдатели выполняют свои обязанности на должном уровне.
По словам нефтяников, не оставаться равнодушными к будущему страны и участвовать в важных общественно-политических кампаниях — ответственность каждого гражданина. Поэтому, несмотря на напряжённый рабочий график, они находят время, чтобы проголосовать и сделать свой выбор.
