Голосование без границ: Центральная комиссия референдума озвучила основные цифры по работе участков для голосования

Согласно данным, представленным областными, столичной комиссиями, а также городов республиканского значения, по состоянию на 7.00 часов 15 марта 2026 года в регионах все 10 388 участков приступили к голосованию. На 92-х участках, согласно принятым решениям территориальных комиссий, голосование началось в 6.00 часов утра.

В списки включено 12 461 796 граждан. В общей сложности участковыми комиссиями по письменным заявлениям граждан выдано 17 514 открепительных удостоверений на право голосования. В Республике всего 10 388 участков для голосования. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 71 участка в 54 странах.