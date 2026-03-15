Мангистауские носители традиционного искусства активно участвуют в референдуме

На избирательном участке №232 в селе Акшукур проголосовала творческая семья, которая идёт по жизни и в искусстве рука об руку. Багдаулет Толыбекулы и Эльвира Есназар поженились в 2016 году и воспитывают двух детей. В этом году они отмечают 10-летие совместной жизни.
Багдаулет Толыбекулы – традиционный певец, жырау, выпускник Казахского национального университета искусств, ученик профессора Амандыка Комекова, лауреат республиканских конкурсов.
Эльвира Есназар – традиционная певица, жырау, также выпускница Казахского национального университета искусств, ученица профессора, заслуженного деятеля Казахстана Елмура Жанабергенова, лауреат республиканских конкурсов.
Продвигая традиционное искусство и наследие предков, эта творческая семья подчеркнула важность всенародной политической кампании, отметив, что такие мероприятия служат духовной площадкой, призывающей народ к единству.
