15.03.2026, 11:58

В Мангистауской области созданы условия для голосования граждан с ограниченными возможностями

Госинформзаказ 0 384

В Мангистауской области в проходящем референдуме активное участие принимают и граждане с ограниченными возможностями. Одним из них стал житель региона Руслан Гайбатов.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Он проголосовал на избирательном участке №267. По словам Руслана Гайбатова, на участке созданы все необходимые условия для людей с особыми потребностями.

Сегодня я принял участие в референдуме и сделал свой выбор. На участке для нас предусмотрены все условия: оборудованы удобные входы, при необходимости помогают сотрудники. Участие в таком важном событии – это гражданский долг каждого из нас, - отметил Руслан Гайбатов.

В целом на избирательных участках региона обеспечены дополнительные условия для граждан с ограниченными возможностями. В частности, организована услуга инватакси, благодаря которой жители могут беспрепятственно добраться до мест голосования.

Кроме того, на участках создана доступная среда для самостоятельного голосования. Для граждан с нарушением зрения предусмотрены специальные трафареты со шрифтом Брайля, позволяющие самостоятельно заполнять бюллетени.

Также для повышения доступности информации подготовлены аудиоверсии проекта Конституции. Документ доступен в аудиоформате на казахском и русском языках.

Все эти меры направлены на то, чтобы каждый гражданин, независимо от состояния здоровья, мог реализовать свое конституционное право и принять участие в судьбоносном для страны решении.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь