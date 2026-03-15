Мангистауские волонтеры помогают пожилым людям добраться до избирательных участков

В день голосования волонтеры из числа молодежи помогают пожилым гражданам, многодетным матерям и людям с ограниченными возможностями добраться до участков для голосования. Инициатива направлена на поддержку активного участия граждан в референдуме.

В частности, волонтеры на автомобилях забирают пожилых жителей из дома и доставляют их на участки для голосования. По словам молодых людей, такая помощь – это проявление гражданской ответственности.

Сегодня мне помогли прийти на голосование молодые ребята. Они забрали меня из дома и довезли до участка. Хочу выразить благодарность молодежи за такую заботу. Это большая поддержка, - сказал один из проголосовавших жителей.

Отметим, что подобные инициативы способствуют активному участию граждан в общественно-политической жизни и направлены на укрепление взаимной поддержки и солидарности в обществе.