Сегодня состоится акция Час Земли

28 марта Казахстан снова станет частью глобального экологического движения – акции «Час Земли», с 20:30 до 21:30 часов местного времени состоится Международная экологическая акция «Час Земли», темой которой стало развитие экотуризма в стране.

Ровно в 20:30 по местному времени в домах, офисах и на улицах по всей стране на один час погаснет свет.

Акция «Час Земли» – ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (далее – WWF). В ходе акции WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты; в это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

