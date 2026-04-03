Температура воды в Каспийском море
03.04.2026, 09:45

Реализация ценностей и норм Новой Конституции в системе высшего образования и науки

Госинформзаказ

В Министерстве науки и высшего образования РК ведется работа по реализации ценностей и норм Новой Конституции в системе высшего образования и науки.

Фото с сайта gov.kz

В период с 24 по 31 марта текущего года во всех высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах страны прошел комплекс мероприятий, направленных на обсуждение ключевых положений конституционной реформы. По всей республике проведены встречи, экспертные дискуссии, круглые столы и иные диалоговые площадки с участием студентов, преподавателей и научных работников. Всего организовано порядка 250 мероприятий, охвативших более 10 тысяч представителей профессорско-преподавательского состава, докторантов, магистрантов и молодых ученых.

Ключевым направлением обсуждений стало выступление Главы государства на встрече с научной общественностью, состоявшейся 19 марта 2026 года в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

31 марта 2026 года тематические обсуждения прошли в ряде ведущих вузов страны, включая Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахский национальный женский педагогический университет, Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева, Северо-Казахстанский университет имени М.Козыбаева и Карагандинский технический университет.

1 апреля аналогичные мероприятия продолжились в Университете Шакарима, Атырауском университете нефти и газа имени С.Утебаева и Атырауском университете имени Х.Досмухамедова.

В ходе встреч участники обсудили ключевые направления развития науки и высшего образования, обозначенные Главой государства, включая укрепление научного потенциала, повышение роли университетов, поддержку молодых ученых, интеграцию науки с реальным сектором экономики, а также вопросы цифровизации и развития технологий искусственного интеллекта.

Реализуемые меры направлены на формирование у молодежи устойчивого понимания конституционных ценностей, повышение уровня правовой грамотности и развитие гражданской ответственности.

Дополнительно научными сотрудниками Казахского национального университета имени аль-Фараби подготовлено методическое пособие «Проект Новой Конституции Республики Казахстан: сравнительный анализ», которое использовалось в работе Общенациональной коалиции.

В настоящее время завершается разработка методических рекомендаций и научных комментариев к Новой Конституции с привлечением профильных специалистов и экспертного сообщества.

Вместе с тем нормы Новой Конституции интегрируются в содержание учебных курсов, ведется системная работа по обновлению образовательных программ по социально-гуманитарным дисциплинам в системе высшего образования.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь