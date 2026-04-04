В Мангистау усиливают меры по противодействию наркомании и профилактике правонарушений

Под председательством первого заместителя акима Мангистауской области Асхата Оралова состоялись заседания межведомственного штаба по противодействию наркомании и наркобизнесу, а также комиссии по профилактике правонарушений, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

В совещаниях приняли участие представители государственных органов, правоохранительных структур и неправительственных организаций.

В рамках заседания межведомственного штаба были рассмотрены вопросы взаимодействия с неправительственными организациями в сфере профилактики наркомании и борьбы с наркобизнесом. Председатель общественного фонда «Мы за спорт, против наркотиков» Роман Уразимбетов представил доклад о комплексных профилактических мерах среди молодёжи. Руководитель областного управления по вопросам молодёжной политики Мукаш Оралбай доложил о реализованных в прошлом году инициативах и обозначил планы на текущий год.

Особое внимание участники уделили проблеме распространения синтетических наркотиков и их доступности через интернет. Также были рассмотрены предложения по повышению качества работы реабилитационных центров, усилению контроля за квалификацией специалистов и внедрению единых стандартов.

В ходе заседания комиссии по профилактике правонарушений обсуждались вопросы правонарушений среди несовершеннолетних, профилактической работы с ранее совершавшими преступления лицами, а также преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. С докладом выступил начальник управления общественной безопасности Департамента полиции Мангистауской области Серик Айдаров.

Отмечено, что в регионе проводится комплексная работа по профилактике правонарушений среди подростков: в образовательных организациях проведено около 600 мероприятий, направленных на формирование правовой культуры.

Асхат Оралов подчеркнул, что борьба с наркоманией и профилактика правонарушений являются приоритетными направлениями государственной политики.

«Глава государства неоднократно подчеркивал важность системной работы по профилактике наркомании и защите подрастающего поколения. Профилактика наркопреступности и правонарушений - это общая задача не только правоохранительных органов, но и всего общества. Особенно важно защитить молодёжь, эффективно организовать их досуг, повысить роль института семьи и формировать правовую грамотность граждан. Укрепление принципа “Закон и порядок” - наша общая задача», - отметил Асхат Оралов.

По итогам заседаний уполномоченным органам даны конкретные поручения по усилению профилактических мер, системной разъяснительной работе среди молодёжи, расширению взаимодействия с неправительственными организациями, повышению эффективности профилактики правонарушений, а также усилению контроля в сфере реабилитации и социальной адаптации граждан.