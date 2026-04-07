В акимате Мангистау обсудили экономическое партнерство с Индией

Первый заместитель акима Мангистауской области Асхат Оралов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Казахстане Сайласом Тангалом, передаёт Lada.kz .

В ходе переговоров стороны обсудили ключевые направления расширения двустороннего сотрудничества, включая транспорт и логистику, промышленность, туризм, цифровые технологии и культурно-гуманитарные связи. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области.

Асхат Оралов представил потенциал региона, подчеркнув его стратегическое значение как одного из важнейших транспортно-логистических и инвестиционных узлов страны.

«Мангистауская область сегодня формируется как стратегическая точка роста на Каспии и один из ключевых логистических и инвестиционных хабов Казахстана. Мы открыты к системному и долгосрочному партнёрству с Индией и готовы создавать максимально благоприятные условия для реализации совместных инвестиционных проектов в промышленности, логистике, туризме, высокотехнологичных отраслях и других сферах. Ваша готовность инвестировать в Мангистаускую область открывает широкие возможности для укрепления двустороннего сотрудничества и успешной реализации совместных инициатив», - отметил Асхат Оралов.

Внимание было уделено развитию туристической отрасли. Уникальные природные ландшафты, сакральные объекты национального значения и выход к Каспийскому морю формируют высокий потенциал региона как центра притяжения международного туризма.

Посол Индии Сайлас Тангал высоко оценил экономический и инвестиционный потенциал Мангистауской области, выразив заинтересованность индийской стороны в дальнейшем укреплении партнёрства и реализации совместных проектов.

В целом взаимодействие между Мангистауской областью и Индией демонстрирует положительную динамику и поступательное развитие торгово-экономических связей. По итогам 2025 года объём внешнеторгового оборота между Мангистауской областью и Индией составил 4,7 млн долларов США. В настоящее время в регионе функционируют 19 предприятий с участием индийского капитала.