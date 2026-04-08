В Актау стартовал чемпионат Республики Казахстан по казахской борьбе среди подростков

В городе Актау стартовал чемпионат Республики Казахстан по казахской борьбе среди подростков 2009-2010 годов рождения. В масштабных соревнованиях принимают участие около 750 спортсменов из 17 областей и трёх городов страны, сообщает Центр общественных коммуникаций.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев, аким города Актау Абилкайыр Байпаков, исполняющий обязанности руководителя областного управления физической культуры и спорта Канат Мангубаев, а также представители спортивной сферы.

Чемпионат организован Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК, Ассоциацией казахской борьбы, Управлением физической культуры и спорта Мангистауской области, а также Мангистаусской областной специализированной детско-юношеской спортивной школой по казахской борьбе и дзюдо.

В ходе мероприятия заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев пожелал участникам удачи и особо отметил значение национального вида спорта.

-Казахская борьба - это бесценное наследие, отражающее духовную сущность и национальный код нашего народа. Сегодняшние юные борцы - это будущие чемпионы, которые будут защищать честь страны. Такие соревнования воспитывают не только сильных спортсменов, но и патриотичную, сильную духом молодёжь. Желаю всем честной борьбы и ярких побед, - отметил Аббат Урисбаев.

В свою очередь исполнительный директор Федерации казахской борьбы Мангистауской области Кайрат Бурбасов подчеркнул важность соревнований и отметил, что победителей ждут большие возможности.