07.04.2026, 20:48

В Актау стартовал чемпионат Республики Казахстан по казахской борьбе среди подростков

Госинформзаказ 0 408

В городе Актау стартовал чемпионат Республики Казахстан по казахской борьбе среди подростков 2009-2010 годов рождения. В масштабных соревнованиях принимают участие около 750 спортсменов из 17 областей и трёх городов страны, сообщает Центр общественных коммуникаций.
 

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев, аким города Актау Абилкайыр Байпаков, исполняющий обязанности руководителя областного управления физической культуры и спорта Канат Мангубаев, а также представители спортивной сферы.

Чемпионат организован Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК, Ассоциацией казахской борьбы, Управлением физической культуры и спорта Мангистауской области, а также Мангистаусской областной специализированной детско-юношеской спортивной школой по казахской борьбе и дзюдо.

В ходе мероприятия заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев пожелал участникам удачи и особо отметил значение национального вида спорта.

-Казахская борьба - это бесценное наследие, отражающее духовную сущность и национальный код нашего народа. Сегодняшние юные борцы - это будущие чемпионы, которые будут защищать честь страны. Такие соревнования воспитывают не только сильных спортсменов, но и патриотичную, сильную духом молодёжь. Желаю всем честной борьбы и ярких побед, - отметил Аббат Урисбаев.

В свою очередь исполнительный директор Федерации казахской борьбы Мангистауской области Кайрат Бурбасов подчеркнул важность соревнований и отметил, что победителей ждут большие возможности.

-Этот чемпионат является одним из ключевых этапов отбора среди юношей. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, получат возможность попасть в состав национальной сборной. Соревнования проходят в 18 весовых категориях. В судействе задействованы 50 опытных арбитров, а победителям и призёрам будет вручено 72 медали, - сказал Кайрат Бурбасов.

 

 

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь