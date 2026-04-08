18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.37
531.87
5.82
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.04.2026, 18:28

Казахстан закрепился в глобальном топ-20 по образованию, усиливая позиции среди развитых систем

Госинформзаказ 0 292

Казахстан занял 18-е место в рейтинге Insider Global Education Index, набрав 0,092 балла и войдя в группу стран с устойчиво развивающимися и международно интегрированными образовательными системами.

Иллюстративное фото

Позиция в топ-20 отражает системную трансформацию сектора и усиливающееся присутствие страны в глобальном образовательном пространстве. Казахстан опережает Польшу (19-е место), ОАЭ (20-е), а также ряд крупных экономик, включая Мексику, Бразилию и Южную Африку, и конкурирует в плотной группе с Нидерландами (17-е место) и Саудовской Аравией (16-е), которые активно наращивают академическую и научную инфраструктуру.

Лидером рейтинга остаются США с заметным отрывом; за ними следуют Великобритания и Китай – страны, формирующие глобальную образовательную и научную повестку. В первой десятке также представлены Германия, Австралия, Япония и Южная Корея – системы с высокой концентрацией исследовательских университетов и значительными инвестициями в науку.

Рейтинг формируется на основе трех параметров: представленности университетов в QS Top 1000, их средних позиций и уровня государственных инвестиций в образование. Эти критерии напрямую связаны с качеством подготовки кадров, научной базой и международной интеграцией вузов.

На этом фоне Казахстан формирует собственную устойчивую модель развития. Сегодня более 10 университетов страны входят в QS Top 1000, включая КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Н. Гумилева и Satbayev University. Диапазон 300-800 мест закрепляет позиции на глобальной карте и создает основу для дальнейшего продвижения.

Стабильное государственное финансирование на уровне 3-4% ВВП обеспечивает предсказуемость развития системы и поддерживает масштабные реформы в высшем образовании. Параллельно усиливаются международные партнерства, расширяется академическая мобильность и укрепляется связь университетов с индустрией.

Ключевая особенность текущего этапа – усиление конкурентоспособности внутри «среднего ядра» глобального рейтинга, где решающую роль играют качество исследований, глобальная интеграция и способность университетов становиться частью международных научных цепочек.

Казахстан уже сформировал прочную институциональную базу, демонстрирует рост академической репутации и закрепляется как один из самых динамично развивающихся образовательных центров региона. В условиях глобальной конкуренции за таланты именно такие позиции становятся фундаментом долгосрочного экономического роста и перехода к экономике знаний.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

