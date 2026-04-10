Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
10.04.2026, 09:34

В Актау запущено новое производство фильтров для очистки воды

Госинформзаказ 0 1 076

В Актау на территории специальной экономической зоны «Морпорт Актау» запущено новое производство фильтров для очистки воды. Проект направлен на импортозамещение и увеличение доли отечественной продукции, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Проект реализует ТОО «Аква Фильтер». Новое производство является одной из значимых инициатив для региона. Оно направлено на эффективное использование водных ресурсов и расширение возможностей обеспечения населения качественной питьевой водой.

Годовая производственная мощность предприятия составляет 160 тысяч фильтрующих элементов. Стоимость проекта — 100 млн тенге, а планируемый годовой объем производства достигнет 617,5 млн тенге.

Фильтрующие элементы применяются в быту, медицине и нефтегазовой промышленности.

В настоящее время на предприятии трудоустроено более 15 местных жителей. Основное сырьё, используемое в производстве, является отечественным. Полимерные гранулы поставляются из Атырау и перерабатываются в Актау.

По словам руководителя ТОО «Аква Фильтер» Амангельды Таскымбаева, в специальной экономической зоне созданы благоприятные условия для предприятий.

 Мы ощущаем результаты политики Президента, направленной на поддержку отечественных производителей и создание комфортных условий для инвесторов. В СЭЗ предусмотрен ряд налоговых льгот. На сегодняшний день наше предприятие является единственным в регионе производителем фильтрующих элементов для воды. Наша мощность позволяет выпускать более 4 тысяч изделий в сутки, — отметил он.

В дальнейшем предприятие планирует увеличить объёмы производства.

Отметим, что в текущем году в соответствии с постановлением Правительства территория СЭЗ «Морпорт Актау» расширена до 10 тысяч гектаров.

По словам исполнительного директора АО «СЭЗ «Морпорт Актау» Гульмиры Абишевой, в зоне расширен перечень приоритетных видов деятельности.

 Теперь, наряду с обрабатывающей промышленностью, появилась возможность реализовывать проекты в сфере туризма, сельского и рыбного хозяйства и других направлениях. В этом году планируется запуск 16 инвестиционных проектов общей стоимостью 158,6 млрд тенге, — сказала Гульмира Абишева.

Со слов исполнительного директора АО «СЭЗ «Морпорт Актау» Гульмиры Абишевой, это инициатива позволит создать около 1800 новых рабочих мест. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы на объектах промышленности, логистики, туризма и инфраструктуры, а также поэтапно поставляется необходимое производственное оборудование.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь