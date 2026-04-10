В Актау запущено новое производство фильтров для очистки воды

В Актау на территории специальной экономической зоны «Морпорт Актау» запущено новое производство фильтров для очистки воды. Проект направлен на импортозамещение и увеличение доли отечественной продукции, сообщает Центр общественных коммуникаций.
Проект реализует ТОО «Аква Фильтер». Новое производство является одной из значимых инициатив для региона. Оно направлено на эффективное использование водных ресурсов и расширение возможностей обеспечения населения качественной питьевой водой.
Годовая производственная мощность предприятия составляет 160 тысяч фильтрующих элементов. Стоимость проекта — 100 млн тенге, а планируемый годовой объем производства достигнет 617,5 млн тенге.
Фильтрующие элементы применяются в быту, медицине и нефтегазовой промышленности.
В настоящее время на предприятии трудоустроено более 15 местных жителей. Основное сырьё, используемое в производстве, является отечественным. Полимерные гранулы поставляются из Атырау и перерабатываются в Актау.
По словам руководителя ТОО «Аква Фильтер» Амангельды Таскымбаева, в специальной экономической зоне созданы благоприятные условия для предприятий.
Мы ощущаем результаты политики Президента, направленной на поддержку отечественных производителей и создание комфортных условий для инвесторов. В СЭЗ предусмотрен ряд налоговых льгот. На сегодняшний день наше предприятие является единственным в регионе производителем фильтрующих элементов для воды. Наша мощность позволяет выпускать более 4 тысяч изделий в сутки, — отметил он.
В дальнейшем предприятие планирует увеличить объёмы производства.
Отметим, что в текущем году в соответствии с постановлением Правительства территория СЭЗ «Морпорт Актау» расширена до 10 тысяч гектаров.
По словам исполнительного директора АО «СЭЗ «Морпорт Актау» Гульмиры Абишевой, в зоне расширен перечень приоритетных видов деятельности.
Теперь, наряду с обрабатывающей промышленностью, появилась возможность реализовывать проекты в сфере туризма, сельского и рыбного хозяйства и других направлениях. В этом году планируется запуск 16 инвестиционных проектов общей стоимостью 158,6 млрд тенге, — сказала Гульмира Абишева.
Со слов исполнительного директора АО «СЭЗ «Морпорт Актау» Гульмиры Абишевой, это инициатива позволит создать около 1800 новых рабочих мест. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы на объектах промышленности, логистики, туризма и инфраструктуры, а также поэтапно поставляется необходимое производственное оборудование.
Комментарии0 комментарий(ев)