Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.04.2026, 18:59

В Актау презентовали книгу «Бейсембай және әдеби майдан»

Госинформзаказ 0 297

При организации акимата Мангистауской области, управления образования и директора общественного фонда «Риза-ана» Бибигуль Рамазановой 12 апреля состоялась презентация книги «Бейсембай және әдеби майдан» (Бейсембай и литературный фронт) основателя проекта «Отбасы хрестоматиясы», востоковеда, просветителя и писателя Санжара Керимбая, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

В мероприятии приняли участие представители партии «Ауыл», читатели литературно-культурного клуба «Шыңырау», члены общественного объединения «Қазақ аналары – Дәстүрге жол», а также жители города.

В ходе презентации участники ознакомились с творчеством ученого, доктора филологических наук, профессора Бейсембая Кенжебаева и основными направлениями его трудов. Гостям были представлены ценные сведения о его научном наследии и познавательная информация.

Кроме того, собравшиеся познакомились с жизненным путем выдающихся личностей, внесших вклад в развитие казахского литературоведения.

Директор общественного фонда «Риза-ана» Бибигуль Рамазанова подчеркнула значимость мероприятия:

Сегодня, в воскресный день, жители Мангистау, по сути, могли бы быть заняты праздничными мероприятиями. Тем не менее полный зал – это явное свидетельство того, что Санжар ага умеет пробуждать интерес к книгам у людей. Он с каждым днем раскрывает образы новых героев и через экзистенциальный анализ формирует в сознании национальные ценности, усиливая патриотические чувства и оказывая глубокое духовное воздействие, - отметила Бибигуль Рамазанова.

Своими впечатлениями поделились и участники встречи:

Сегодня мы специально пришли на презентацию книги Санжара Керимбая «Бейсембай и литературный фронт». Санжар ага – один из тех, кто ставит своей целью донести до народа дух и внутренний мир нации. Мы читаем его труды, начиная с ранних произведений и до последних изданий. Благодаря таким содержательным и ценным инициативам он пробуждает национальное самосознание казахского народа. Выражаем ему огромную благодарность, - сказали зрители.

Отметим, что 13-15 апреля Санжар Керимбай проведет лекции для родителей на тему «Что заложено в природе человека? Важные 6 лет в воспитании ребенка». В частности, 13 апреля лекция пройдет в городе Жанаозен в Доме культуры «Мунайшы» в 12:00, 14 апреля – в Мунайлинском районе в Доме культуры имени Фаризы Онгарсыновой в 12:00, и 15 апреля – в городе Актау во Дворце школьников в 11:00.

