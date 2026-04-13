В Актау пройдет мастер-класс с участием известного врача, профессора Игоря Киргизова

В городе Актау с 18 по 22 мая состоится мастер-класс для отечественных хирургов на тему «Лапароскопические операции в детской колопроктологии» с участием известного врача, профессора Игоря Киргизова, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото: Pixabay

Данная инициатива направлена на повышение профессиональной квалификации отечественных специалистов и расширение доступности высококвалифицированной медицинской помощи для детей. Организатором мероприятия выступает корпоративный фонд строительной компании BI Group «BI-Жұлдызай». Проект реализуется при поддержке местных исполнительных органов. В его реализации также принимают участие блогеры, общественные активисты и жители региона.

По информации корпоративного фонда «BI-Жұлдызай», в рамках визита планируется проведение хирургических операций для 10 детей, а также порядка 50 бесплатных консультаций для пациентов с профильными диагнозами. Все медицинские услуги будут оказаны на безвозмездной основе.

Отметим, Игорь Киргизов – профессор, детский хирург высшей квалификационной категории с более чем 35-летним опытом врачебной и педагогической деятельности.