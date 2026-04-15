В прокуратуре Мангистауской области рассмотрены вопросы соблюдения конституционных прав на досудебной стадии

Под председательством прокурора области Сериккали Кушалиева состоялось заседание коллегии на тему: соблюдение конституционных прав граждан при начале досудебного расследования, его проведении, а также при санкционировании следственных действий следственным судом, сообщает прокуратура Мангистауской области.

В работе коллегии приняли участие председатели судебных органов и руководители правоохранительных структур региона. На повестке дня были рассмотрены вопросы обеспечения законности при проведении следственных действий, затрагивающих конституционные права граждан на стадии досудебного расследования.

Отмечено, что по итогам 2025 года в суды направлено 3 697 ходатайств о санкционировании процессуальных действий, из которых удовлетворено 88,2%. В текущем году данный показатель составил 84,6%.

В ходе заседания особое внимание уделено вопросам применения мер пресечения, в том числе содержания под стражей. Подчёркнуто, что в ряде случаев отказ в санкционировании ареста связан с недостаточной обоснованностью ходатайств со стороны следственных органов.

Отдельное внимание уделено вопросам проведения обысков и выемок. Несмотря на высокий процент удовлетворения ходатайств, выявлены факты нарушений, в том числе случаи формального подхода при оформлении процессуальных документов и несоблюдения требований законодательства.

Вместе с тем, отмечается положительная динамика по применению альтернативных мер пресечения. В 2026 году все ходатайства о применении домашнего ареста удовлетворены судами.

«Обеспечение конституционных прав граждан — не формальность, а основа уголовного процесса. Каждый факт их нарушения должен получать принципиальную оценку и исключаться из практики», - отметил прокурор области.

По итогам заседания утверждён комплекс мер, направленных на повышение качества досудебного расследования, усиление межведомственного взаимодействия в рамках трехзвенной модели уголовного процесса и недопущение нарушений в дальнейшем.