Жителям Мангистау напомнили об обязательной установке дымовых извещателей

Согласно правилам пожарной безопасности, жилые комнаты квартир и частных домов должны быть оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями. Это важная мера, направленная на защиту жизни и здоровья граждан.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области, автономные дымовые пожарные извещатели обнаруживают дым на ранней стадии возгорания и сразу подают звуковой сигнал. Это позволяет своевременно предупредить жильцов об опасности и вовремя эвакуироваться.

По словам специалистов, своевременные действия при пожаре являются одним из ключевых факторов спасения жизни человека. Главное преимущество таких устройств – независимость от электросети. Они работают от батареек, поэтому продолжают функционировать даже при отключении электричества. Это особенно важно в ночное время или в чрезвычайных ситуациях.

Рекомендуется устанавливать извещатели в спальнях, коридорах и других помещениях, где часто находятся люди. Правильное размещение устройства позволяет своевременно обнаружить пожарную опасность.

Сегодня такие дымовые пожарные извещатели широко доступны на рынке и имеют доступную цену. Их можно легко приобрести на популярных маркетплейсах.

Обеспечение пожарной безопасности – обязанность каждого гражданина. Установка автономных дымовых извещателей – простое, но эффективное решение. Это устройство поможет сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких.