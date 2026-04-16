Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.04.2026, 16:11

В Мангистау прошёл региональный форум в рамках проекта «TURǴYNDAR AMANATY»

Госинформзаказ 0 458

16 апреля в Актау состоялся масштабный региональный форум «Управление домом: ответственность, доверие, результат», организованный партией «AMANAT» в рамках партийного проекта «TURǴYNDAR AMANATY». Мероприятие стало важной диалоговой площадкой для обсуждения будущего жилищно-коммунальной сферы региона.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В работе форума приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, депутаты Мажилиса Парламента РК Едил Жанбыршин и Самат Мусабаев, секретарь партии «AMANAT» Ержан Жылкыбаев, председатель областного филиала партии Нурбек Карасаев, депутаты маслихатов, представители государственных органов, а также активные члены объединений собственников имущества.

Центральной темой встречи стало повышение эффективности управления многоквартирными домами и развитие современной системы ЖКХ. Участники обсудили ключевые вопросы: модернизацию инженерной инфраструктуры, содержание общего имущества, обеспечение чистоты и прозрачности коммунальных платежей.

Особое внимание было уделено практической поддержке жителей и объединений собственников имущества. В рамках проекта «TURǴYNDAR AMANATY» предусмотрено не только сопровождение инициатив, но и повышение правовой грамотности граждан, что является важным шагом к формированию ответственного и вовлечённого общества.

Значимым итогом форума стало подписание меморандума о взаимном сотрудничестве между Мангистауским областным филиалом партии «AMANAT» и ассоциацией управляющих и сервисных компаний региона. Этот документ открывает новые возможности для системного взаимодействия и повышения качества управления жилищным фондом.

В ходе мероприятия были отмечены наиболее активные представители объединений собственников имущества и кооперативов владельцев квартир – им вручены благодарственные письма, а также состоялось торжественное принятие новых членов в ряды партии.

Подводя итоги, аким области Нурдаулет Килыбай подчеркнул стратегическую важность развития жилищно-коммунальной сферы:

Наша ключевая задача – создать комфортную, безопасную и современную среду для жизни людей. Мы последовательно модернизируем инфраструктуру, внедряем цифровые решения и повышаем качество услуг. Только через совместную и ответственную работу можно добиться ощутимых и устойчивых результатов.

Стоит отметить, что в регионе уже ведётся системная модернизация жилищного фонда. За период с 2011 по 2025 годы капитально отремонтированы 56 многоквартирных домов. В текущем году эта работа будет продолжена за счёт средств местного бюджета.

На сегодняшний день в Мангистауской области насчитывается 1 938 многоквартирных жилых домов, из которых 1 076 зарегистрированы как объекты кондоминиума. Работа по регистрации остальных домов активно продолжается.

Форум завершился серией экспертных дискуссий, где участники обсудили практические решения и дальнейшие шаги по развитию отрасли.

