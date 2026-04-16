Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
16.04.2026, 18:44

В Мангистау проходит фестиваль «Ұлттық мұра: Құрақ пен шашақ үндестігі»

Госинформзаказ

Сегодня, 16 апреля, в Мангистауской области проходит масштабный культурный фестиваль «Ұлттық мұра: Құрақ пен шашақ үндестігі», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Фестиваль организован комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Мангистауской области, женским крылом областного филиала партии «AMANAT», кабинетом матерей города Жанаозен, общественным фондом «Риза ана» и Центром поддержки семьи «Жанұя» акимата города Актау.

Основная цель мероприятия – возрождение традиционного казахского прикладного искусства, популяризация искусства лоскутного шитья (құрақ) и изготовления шашак, а также передача этого наследия будущим поколениям.

В фестивале принимают участие делегации со всех уголков страны, в том числе из Астаны, Актобе, Атырау, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Костанайской областей. Также в рамках мероприятия собрались мастера прикладного искусства и представители творческой сферы для обмена опытом.

На торжественной церемонии открытия советник Премьер-министра РК Ералы Тугжанов отметил важность популяризации национального искусства, поблагодарил участников и пожелал им успехов.

Также с приветственным словом выступил заместитель акима Мангистауской области Аббат Орисбаев.

Для нас большая честь видеть ваши работы на этом масштабном фестивале, проходящем в Мангистау. Наш регион бережно хранит национальные ценности и передает их из поколения в поколение. Как вам известно, в прошлом году прекрасный город Актау был культурной столицей тюркского мира. Кроме того, с целью популяризации национальных ценностей, благодаря вашей поддержке, мы установили рекорд Гиннесса, собравшись на побережье в национальной одежде. Всё это – результат вашего труда. Добро пожаловать, уважаемые гости! Глава региона Нурдаулет Килыбай всегда поддерживает подобные инициативы и с самого начала способствовал проведению этого фестиваля на высоком уровне. Вы вносите значительный вклад в популяризацию наших ценностей на уровне всей республики, за что выражаю вам искреннюю благодарность. Прославление нашего богатого наследия – важная задача для всех нас. Желаю этому масштабному культурному фестивалю успехов, - отметил Аббат Орисбаев.

В рамках фестиваля была организована праздничная концертная программа, подарившая зрителям отличное настроение. На сцене прозвучали как традиционные, так и современные музыкальные произведения, а танцевальные коллективы продемонстрировали яркие выступления. Также была проведена выставка изделий народных мастеров, где участники представили свои работы жюри.

В ходе мероприятия директор общественного фонда «Аналар кабинеті» Тилектес Болатбаева рассказала о значении и особенностях этого искусства.

Фестиваль «Ұлттық мұра: Құрақ пен шашақ үндестігі» впервые проводится в Мангистауской области. Сегодня в нем участвуют не только местные мастера, но и гости из западных регионов. Казахские традиции тесно связаны с этими изделиями. «Құрақ» означает «соединяться», «объединяться». Существует несколько видов шашака: дверные, для колыбели, обрядовые и для юрты. В наше время есть девушки и женщины, которые занимаются лоскутным шитьем дома. Например, встречаются такие виды, как ши-құрақ и мүйіз-құрақ. Это очень сложное и трудоемкое искусство, - отметила Тилектес Болатбаева.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь