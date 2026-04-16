В Мангистау проходит фестиваль «Ұлттық мұра: Құрақ пен шашақ үндестігі»

Фестиваль организован комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Мангистауской области, женским крылом областного филиала партии «AMANAT», кабинетом матерей города Жанаозен, общественным фондом «Риза ана» и Центром поддержки семьи «Жанұя» акимата города Актау.

Основная цель мероприятия – возрождение традиционного казахского прикладного искусства, популяризация искусства лоскутного шитья (құрақ) и изготовления шашак, а также передача этого наследия будущим поколениям.

В фестивале принимают участие делегации со всех уголков страны, в том числе из Астаны, Актобе, Атырау, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Костанайской областей. Также в рамках мероприятия собрались мастера прикладного искусства и представители творческой сферы для обмена опытом.

На торжественной церемонии открытия советник Премьер-министра РК Ералы Тугжанов отметил важность популяризации национального искусства, поблагодарил участников и пожелал им успехов.

Также с приветственным словом выступил заместитель акима Мангистауской области Аббат Орисбаев.

Для нас большая честь видеть ваши работы на этом масштабном фестивале, проходящем в Мангистау. Наш регион бережно хранит национальные ценности и передает их из поколения в поколение. Как вам известно, в прошлом году прекрасный город Актау был культурной столицей тюркского мира. Кроме того, с целью популяризации национальных ценностей, благодаря вашей поддержке, мы установили рекорд Гиннесса, собравшись на побережье в национальной одежде. Всё это – результат вашего труда. Добро пожаловать, уважаемые гости! Глава региона Нурдаулет Килыбай всегда поддерживает подобные инициативы и с самого начала способствовал проведению этого фестиваля на высоком уровне. Вы вносите значительный вклад в популяризацию наших ценностей на уровне всей республики, за что выражаю вам искреннюю благодарность. Прославление нашего богатого наследия – важная задача для всех нас. Желаю этому масштабному культурному фестивалю успехов, - отметил Аббат Орисбаев.

В рамках фестиваля была организована праздничная концертная программа, подарившая зрителям отличное настроение. На сцене прозвучали как традиционные, так и современные музыкальные произведения, а танцевальные коллективы продемонстрировали яркие выступления. Также была проведена выставка изделий народных мастеров, где участники представили свои работы жюри.

В ходе мероприятия директор общественного фонда «Аналар кабинеті» Тилектес Болатбаева рассказала о значении и особенностях этого искусства.