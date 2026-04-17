Выпускникам Мангистау предлагают бесплатное обучение в Шымкенте

В рамках укрепления межрегионального сотрудничества между Мангистауским регионом и городом Шымкент в Актау с рабочим визитом прибыла делегация Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова, сообщает Центр общественных коммуникаций.

В состав делегации вошли исполняющий обязанности ректора университета Алибек Нуртаев, проректор по академическим вопросам Жанбол Жилбаев, ответственный секретарь приёмной комиссии Лаззат Байырбекова и руководитель Центра непрерывного образования Рауан Бегалиева.

Цель визита - ознакомить молодёжь Мангистау с новыми возможностями получения качественного высшего образования, предоставить информацию о государственных грантах, а также оказать профориентационную поддержку абитуриентам при выборе будущей профессии.

В текущем учебном году государством выделено 13 226 грантов на педагогические специальности, при этом особое внимание уделяется техническим и IT-направлениям. В связи с этим университет имени Узбекали Жанибекова приглашает выпускников Мангистау поступать на грантовой основе и получать востребованное образование.

Ежегодно около 1000 студентов данного вуза становятся обладателями государственных грантов. Дополнительно порядка 300 грантов предоставляются акиматом города Шымкент и фондом «Қазақстан халқына». Кроме того, в этом году подана заявка на выделение ещё 100 грантов для обучения в филиале турецкого университета Гази.

Университет, являющийся одним из ведущих образовательных центров юга страны, уделяет особое внимание не только качеству обучения, но и созданию комфортных условий для студентов. В вузе функционируют 58 современных учебно-методических лабораторий и виртуальных мастерских. Студенты обеспечиваются местами в общежитиях, а все учебные корпуса оснащены бесплатным Wi-Fi.

Для развития творческого потенциала действуют 12 кружков и волонтёрских объединений. В рамках программ академической мобильности студенты имеют возможность обучаться в ведущих вузах Польши, Чехии, Турции и США.

Данный визит стал важным шагом в развитии долгосрочного сотрудничества с образовательными организациями Мангистауской области. Руководство университета приглашает молодёжь региона воспользоваться возможностями современного образования в Шымкенте, создавая все условия для подготовки квалифицированных специалистов и успешного будущего.

По всем дополнительным вопросам, связанным с поступлением, обучением, условиями проживания, получением государственных и дополнительных грантов, выбором образовательных программ, а также по другим интересующим вопросам абитуриенты и их родители могут обратиться за подробной консультацией по телефону: +7 775 722 3098 или по электронным почтам blazzat69@mail.ru info@okmpu.kz. Специалисты готовы предоставить полную информацию, разъяснить все этапы поступления и помочь с выбором направления обучения.