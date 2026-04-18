Аким Мангистауской области встретился с делегацией из Шымкента: выпускникам предлагают гранты на обучение

В Актау состоялась встреча акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая с делегацией Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова, прибывшей с рабочим визитом из Шымкента.

В состав делегации вошли исполняющий обязанности ректора университета Алибек Нуртаев и проректор по академическим вопросам Жанбол Жилбаев.

Цель визита – ознакомить абитуриентов Мангистауской области с возможностями поступления в вуз, рассказать о государственных и дополнительных грантах, а также оказать профориентационную поддержку.

В ходе встречи были обсуждены перспективы межрегионального сотрудничества в сфере образования и расширения возможностей для молодёжи Мангистау в получении качественного высшего образования.

Аким области подчеркнул важность создания условий для развития человеческого капитала и поддержки выпускников региона.

Для нас приоритет – дать молодёжи качественное образование и реальные возможности для профессионального роста. При этом важно, чтобы молодые люди не ограничивались только своим регионом – они должны видеть другие города, знакомиться с новыми условиями, обмениваться опытом и развиваться в более широкой среде. Такие инициативы открывают новые перспективы для наших выпускников и помогают им выбрать востребованные специальности, - отметил Нурдаулет Килыбай.

В текущем учебном году государством выделено 13 226 грантов на педагогические специальности. При этом особое внимание уделяется техническим и IT-направлениям. Университет имени Узбекали Жанибекова приглашает выпускников региона поступать на грантовой основе и получать востребованное образование.

Ежегодно около 1000 студентов вуза становятся обладателями государственных грантов. Дополнительно порядка 300 грантов предоставляются акиматом города Шымкент и фондом «Қазақстан халқына». В этом году также подана заявка на выделение ещё 100 грантов для обучения в филиале турецкого университета Гази.

Университет входит в число ведущих образовательных центров юга страны. В распоряжении студентов – 58 современных лабораторий и виртуальных мастерских, бесплатный Wi-Fi во всех корпусах и места в общежитиях.

Кроме того, для студентов действуют 12 кружков и волонтёрских объединений, а в рамках академической мобильности предусмотрено обучение в вузах Польши, Чехии, Турции и США.

Визит делегации стал важным шагом в укреплении сотрудничества между регионами и расширении образовательных возможностей для молодёжи Мангистау.

По всем вопросам, связанным с поступлением и получением грантов, абитуриенты и их родители могут обратиться по телефону: +7 775 722 3098 или по электронной почте: blazzat69@mail.ru, info@okmpu.kz.