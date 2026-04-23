18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.87
540.72
6.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.04.2026, 15:00

Сила духа сильнее возраста: как женщины 70+ из Мангистау переписывают правила старения

Госинформзаказ 0 777

В селе Баянды Мангистауской области женщины старше 70 лет доказывают: возраст - не преграда, а новая точка силы. Каждое утро, независимо от погоды и времени года, они выходят на зарядку, превращая заботу о здоровье в образ жизни, сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Уже более трёх лет эти удивительные сельчанки начинают день с движения. Летом - в 05:00 утра, зимой - в 08:00. Ни холод, ни ветер не становятся для них причиной остаться дома. Их дисциплина и настойчивость вызывают уважение и вдохновляют окружающих.

Поддержка семьи играет важную роль: дети, внуки и правнуки с пониманием относятся к их выбору и гордятся их силой воли. Эти женщины стали примером не только для своих близких, но и для всего сообщества.

Как рассказывает жительница села Гульзира Матжанова, всё началось с тревожного сигнала - ухудшения здоровья. Но вместо того чтобы смириться, они выбрали движение.

 Сейчас мы выходим на зарядку вместе с подругами - нас пятеро. Это уже не привычка, а часть жизни. Мы чувствуем себя лучше, боли отступили. После упражнений возвращаемся домой, занимаемся делами, готовим внуков в школу, ухаживаем за садом, - делится она.

Эти женщины не просто заботятся о здоровье - они меняют представление о старости. Их энергия, стойкость и жизнелюбие - живое доказательство того, что активная и полноценная жизнь возможна в любом возрасте.

8
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Мобильная связь, интернет и ТВ в Казахстане: новые условия с 1 апреля 2026 годаНовости Казахстана
30.03.2026, 14:56 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь