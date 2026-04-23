Сила духа сильнее возраста: как женщины 70+ из Мангистау переписывают правила старения

В селе Баянды Мангистауской области женщины старше 70 лет доказывают: возраст - не преграда, а новая точка силы. Каждое утро, независимо от погоды и времени года, они выходят на зарядку, превращая заботу о здоровье в образ жизни, сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Уже более трёх лет эти удивительные сельчанки начинают день с движения. Летом - в 05:00 утра, зимой - в 08:00. Ни холод, ни ветер не становятся для них причиной остаться дома. Их дисциплина и настойчивость вызывают уважение и вдохновляют окружающих.

Поддержка семьи играет важную роль: дети, внуки и правнуки с пониманием относятся к их выбору и гордятся их силой воли. Эти женщины стали примером не только для своих близких, но и для всего сообщества.

Как рассказывает жительница села Гульзира Матжанова, всё началось с тревожного сигнала - ухудшения здоровья. Но вместо того чтобы смириться, они выбрали движение.

Сейчас мы выходим на зарядку вместе с подругами - нас пятеро. Это уже не привычка, а часть жизни. Мы чувствуем себя лучше, боли отступили. После упражнений возвращаемся домой, занимаемся делами, готовим внуков в школу, ухаживаем за садом, - делится она.

Эти женщины не просто заботятся о здоровье - они меняют представление о старости. Их энергия, стойкость и жизнелюбие - живое доказательство того, что активная и полноценная жизнь возможна в любом возрасте.