В Мангистау состоится международная неделя действий Caspian Sea Action Week 2026

По инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Генеральная Ассамблея ООН объявила 2026 год Международным годом волонтёров в целях устойчивого развития стран. Это решение закрепляет роль Казахстана как одного из лидеров глобальной экологической и волонтёрской повестки.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

В развитие данной международной инициативы и с учётом стратегической значимости Каспийского моря Глава государства неоднократно подчёркивал необходимость консолидации усилий всех прикаспийских стран для сохранения его уникальной экосистемы.

Практическим шагом в реализации обозначенных приоритетов станет проведение с 6 по 12 августа 2026 года в Мангистауской области масштабной международной недели действий Caspian Sea Action Week 2026, которая станет одной из крупнейших экологических инициатив на пространстве прикаспийских государств. Данная инициатива будет реализована при поддержке Министерства культуры и информации РК.

На панельной сессии «Волонтёрство и экологические действия», прошедшей в рамках Регионального экологического саммита в Астане, первый заместитель акима Мангистауской области Асхат Оралов презентовал проект концепции проведения международной недели действий и подчеркнул особую значимость инициативы, реализуемой по поручению Главы государства.

Мангистауская область готова обеспечить все необходимые условия для проведения Caspian Sea Action Week 2026 на высоком международном уровне. Мы нацелены на практический результат - запуск конкретных проектов, развитие экологического волонтёрства и внедрение эффективных решений по сохранению Каспия. Для нас важно, чтобы эта площадка стала точкой притяжения инициатив, технологий и партнёрств, способных обеспечить долгосрочный экологический эффект и реальные изменения, - сказал Асхат Оралов.

Таким образом, Мангистауская область выступит международной площадкой, объединяющей неправительствинные организации, экспертное сообщество и волонтёров для выработки конкретных решений по сохранению Каспийского моря.

В Актау ожидается участие делегаций из пяти прикаспийских государств, представителей более 20 регионов и свыше 2000 участников и волонтёров, что подтверждает высокий уровень международного интереса к инициативе.

Программа недели включает масштабную очистку побережья Каспийского моря с участием всех прибрежных государств, проведение природоохранных акций и озеленение, экологический фестиваль, хакатон по разработке инновационных решений, экспертные встречи с участием ведущих специалистов, сессию в формате прямого подключения, а также итоговый международный саммит с выработкой совместных решений.

По итогам Caspian Sea Action Week 2026 будут сформированы рекомендации и практические меры, направленные на сохранение биологического разнообразия и устойчивое развитие экосистемы Каспийского моря.