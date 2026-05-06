Мангистауская область: масштабная реализация стратегических проектов и устойчивое развитие региона

По поручению Главы государства в первом полугодии 2026 года Мангистауская область демонстрирует устойчивую положительную динамику социально-экономического развития. В регионе последовательно реализуется комплекс системных мер и масштабных проектов, направленных на диверсификацию экономики, модернизацию инфраструктуры и повышение качества жизни населения.

В среднесрочной перспективе, в 2026-2032 годах, в области предусмотрена реализация 73 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций свыше 7 трлн тенге. Данный показатель отражает высокий уровень инвестиционной активности и стратегическую значимость региона.

Ключевым инфраструктурным направлением является формирование мультимодального логистического и авиационного хаба на базе международного аэропорта Актау с участием турецкой компании «YDA Holding». Реализация проекта позволит увеличить пассажиропоток до 2,5 млн человек в год и довести объём грузоперевозок до 100 тыс. тонн. Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2030 год.

В индустриальном секторе реализуется проект строительства аммиачно-карбамидного комплекса мощностью 1,1 млн тонн продукции в год. Проект имеет значительный мультипликативный эффект: будет создано 1500 рабочих мест на этапе строительства и 700 постоянных рабочих мест после запуска производства. Срок реализации – 2026-2030 годы.

В целях повышения инвестиционной привлекательности региона продлён срок функционирования специальной экономической зоны «Морской порт Актау» до 2053 года, а её территория расширена до 10 тыс. гектаров. В текущем году планируется запуск трёх инвестиционных проектов на сумму 21,3 млрд тенге с созданием порядка 120 рабочих мест.

Продолжается активное развитие транспортной и городской инфраструктуры. В городе Актау реализуется проект строительства современного автовокзала и коммунального рынка за счёт частных инвестиций. Ведётся строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт с вводом в эксплуатацию в 2027 году.

Туристическая отрасль определена одним из приоритетных направлений роста. За последние пять лет пассажиропоток аэропорта Актау увеличился на 70% и достиг 1,7 млн человек. Область занимает третье место в стране по приёму иностранных туристов. В 2026 году планируется довести туристический поток до 560 тыс. человек и привлечь инвестиции в объёме 38,9 млрд тенге.

Реализуется стратегический проект строительства нового аэропорта в курортной зоне Кендерли с пропускной способностью до 1,3 млн пассажиров в год. Ввод объекта запланирован до конца 2026 года. До 2029 года предусмотрена реализация 17 туристических проектов.

В числе значимых объектов туристической инфраструктуры – визит-центр в урочище Бозжыра, обеспечивающий развитие внутреннего и въездного туризма. Также в регионе реализуются проекты по строительству санаторно-курортных комплексов, включая термальный комплекс на 150 мест и расширение действующего санаторного комплекса в Актау до 480 мест.

Системная работа ведётся по формированию новых точек экономического роста. В регионе формируется рыбохозяйственный кластер, предусматривающий реализацию проектов по выращиванию лососевых и осетровых пород. Внедряются инновационные технологии производства икры без ущерба для популяции осетровых, ориентированные на экспортные рынки Европы и Ближнего Востока.

В Тупкараганском районе реализуется проект строительства современного рыбоперерабатывающего комплекса с годовой мощностью переработки до 100 тонн рыбы и производством до 10 тонн чёрной икры.

Развивается агропромышленный сектор: введён в эксплуатацию цех по производству сухого верблюжьего молока, ориентированный на экспорт в Китай и страны ОАЭ.

В транспортной сфере осуществляется модернизация железнодорожных вокзалов «Мангистау», «Бейнеу» и «Шетпе», а также обновление общественного транспорта.

В социальной сфере реализуются комплексные меры по развитию образования, здравоохранения и социальной поддержки.

В сфере образования расширяется инфраструктура: открываются новые дошкольные учреждения, обеспечивается рост охвата детей дошкольным образованием до 97,5%, создаются современные образовательные и реабилитационные центры. С начала 2026 года открыто 15 детских садов на 1495 мест, в том числе детский сад «Айша Ана» на 100 мест в селе Сайын Шапагатов. В городе Жанаозен введён в эксплуатацию современный центр «Дворец школьников» на 350 мест. Для поддержки детей с особыми образовательными потребностями открыт реабилитационный центр «Айнала».

Количество обладателей государственных грантов увеличилось на 9% и достигло 3549. В международной образовательной выставке «Study in Kazakhstan» приняли участие 59 вузов. Школьники региона демонстрируют высокие результаты на республиканских и международных соревнованиях. Команда Мангистауской области заняла первое место на республиканской олимпиаде, а команда «Spark» лицея «Білім-инновация» завоевала бронзовую медаль на международном чемпионате по робототехнике в Болгарии. В 2026 году школу оканчивают 10 030 выпускников, из них 367 претендуют на знак «Алтын белгі», а 635 – на аттестат с отличием.

В сфере здравоохранения проводится модернизация медицинской инфраструктуры, внедряются высокотехнологичные методы лечения и реализуются проекты строительства новых медицинских учреждений, включая многопрофильные больницы и диагностические центры. В первом полугодии 2026 года в городе Актау состоялось открытие нового здания Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, построенного в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева за счёт активов, возвращённых Генеральной прокуратурой, при поддержке Министерства здравоохранения РК. Современный объект рассчитан на обслуживание до 100 тысяч вызовов в год. В здании размещены централизованная объединённая диспетчерская служба, симуляционный и учебно-практический центр для подготовки и повышения квалификации специалистов, а также тёплый гараж на 20 санитарных автомобилей. По своей уникальности объект является вторым в стране после аналогичной станции в городе Астане.

Кроме того, медицинские учреждения региона получили 53 новых автомобиля. В перинатальном центре впервые начали проводить высокотехнологичные операции по сохранению зрения у недоношенных детей с использованием лазерного оборудования «АЛОД-01». Также разрабатывается проект детской больницы на 350 мест, завершается строительство центра «Qamqorlyq» на 125 мест и санаторного комплекса «Нур» на побережье Каспия. Совместный ПЭТ-центр «Орхун Медикал» планирует провести более 2000 исследований в текущем году. Параллельно прорабатывается проект строительства многопрофильной больницы на 200 мест и клинико-диагностического центра в рамках государственно-частного партнёрства.

Культурная сфера региона развивается поступательно. Реализуются проекты по сохранению историко-культурного наследия, модернизации учреждений культуры и цифровизации фондов. Ведётся активная работа театров, музеев, библиотек и архивов, обеспечивающая широкий охват населения культурными услугами.

В первом квартале 2026 года в двух театрах региона было поставлено 102 спектакля и представлены новые премьеры. Мангистауский областной театр кукол представил новые постановки для детей. В регионе проведено 487 массовых культурных мероприятий, а в 521 творческом кружке занимаются более 11 тысяч человек.

В 70 библиотеках области хранится свыше 1,4 млн экземпляров книг, продолжается оцифровка библиотечных фондов и архивных документов. В музеях и историко-культурном заповеднике организуются выставки, экскурсии и мероприятия по популяризации исторического наследия. За последние три года в регионе отремонтировано 50 объектов культуры.

Значительное внимание уделяется развитию массового и профессионального спорта. Ввод в эксплуатацию ледового дворца «Бауыр Арена», строительство стадиона на 10 000 мест и развитие спортивной инфраструктуры в сельских населённых пунктах создают условия для системной подготовки спортсменов и достижения высоких результатов.

В регионе активно реализуются проекты по развитию спортивной инфраструктуры. В соответствии с пятилетним планом развития предусмотрено строительство 18 новых спортивных комплексов в сельских населённых пунктах. В 2026 году за счёт внебюджетных средств планируется ввод в эксплуатацию ещё двух крупных спортивных объектов – комплекса «Jaqsy» в Актау и нового спортивного объекта в Жанаозене.

Спортсмены региона демонстрируют устойчивые успехи на национальных и международных соревнованиях, достойно представляя Мангистаускую область и Республику Казахстан. В 2026 году спортсмены области завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на чемпионатах Республики Казахстан по олимпийским видам спорта. На международной арене высоких результатов добились представители дзюдо, самбо и вольной борьбы.

Дополнительным направлением развития предпринимательства стало открытие в городе Актау первого в стране центра ковроткачества «Тәрбия», обеспечивающего полный производственный цикл традиционного ремесла и создающего условия для развития креативной индустрии. Центр объединяет шоурум, творческое пространство и производственные мастерские по различным направлениям национального ремесла.

Комплексная и поэтапная реализация стратегических проектов формирует прочную основу для устойчивого экономического роста Мангистауской области, укрепляет её инвестиционную привлекательность и способствует повышению конкурентоспособности региона на национальном и международном уровнях.