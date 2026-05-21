В Мангистау развивают инфраструктуру детской реабилитации без необходимости выезда в другие города

В Мангистауской области продолжается системная работа по оказанию медицинской реабилитационной помощи детям с инвалидностью и особыми потребностями. На сегодняшний день в регионе функционирует сеть реабилитационных центров и специализированных медицинских организаций, где дети получают лечение как в круглосуточных стационарах, так и в амбулаторных условиях.

По информации Мангистауской областной многопрофильной детской больницы, в регионе проживает порядка 338 тысяч детей, из которых 8118 имеют инвалидность. При этом около 60% детей с инвалидностью нуждаются в медицинской реабилитации в связи с неврологическими, двигательными и психоневрологическими нарушениями.

Несмотря на высокую потребность, в регионе ежегодно увеличивается охват детей реабилитационной помощью. Так, за 2025 год реабилитационное лечение получили 3462 ребенка. Из них 772 ребенка прошли лечение в условиях круглосуточного стационара, еще 2690 детей получили помощь амбулаторно.

Сегодня медицинская реабилитация детям в Мангистауской области оказывается не только на республиканском уровне, но и непосредственно в регионе.

Реабилитационные центры стационарного уровня действуют в городе Актау и Бейнеуском районе. В частности, помощь оказывается в реабилитационных центрах «Қамқорлық», а также в ТОО «Нейрон», ТОО «Сеним», ТОО «Еркемед». Кроме того, лечение в стационарных условиях проводится на базе Тупкараганской центральной районной больницы, Мунайлинской районной больницы, а также медицинского центра кардиологии и внутренних болезней «Archimed» в городе Актау. Во всех вышеперечисленных организациях дети могут проходить лечение в условиях круглосуточного стационара.

Амбулаторная медицинская реабилитация детям проводится в ТОО «Нейрон», ТОО «Ясин», ТОО «Сеним», ТОО «Еркемед», городских поликлиниках №1 и №2 города Актау, Мунайлинской районной больнице, ТОО «Өркениетті келешек» в городе Актау, а также в ТОО «Балақай» в городе Жанаозен.

Крупнейшим центром региона является реабилитационный центр «Камкорлык», работающий на базе Мангистауской областной многопрофильной детской больницы.

Специалисты отмечают, что реабилитационный центр «Камкорлык» оснащен современным оборудованием и необходимой инфраструктурой для комплексного лечения детей. В центре работают квалифицированные реабилитологи, неврологи, психологи, логопеды и другие специалисты. Для детей доступны физиотерапия, эрготерапия, сенсорная интеграция, лечебная физкультура, а также специальные соляные и шунгитовые комнаты.

В медицинском учреждении подчеркивают, что сегодня у родителей имеется возможность проходить реабилитацию в регионе, не выезжая на постоянной основе в Астану, Алматы и другие города. Это позволяет детям получать необходимое лечение по месту жительства и не прерывать реабилитационный процесс.

При этом специалисты поясняют, что направление в республиканские центры осуществляется по установленным квотам и строго в плановом порядке. Количество мест, выделяемых регионам, ограничено.

Так, в Национальном детском реабилитационном центре в Астане ежемесячно для Мангистауской области выделяется ограниченное количество коек по возрастным категориям. Именно поэтому очередь продвигается постепенно, поскольку центр принимает детей со всех регионов страны.

Вместе с тем в областной больнице отмечают, что мнение о необходимости обязательного прохождения реабилитации исключительно в республиканских центрах не соответствует действительности.

Реабилитационная помощь детям оказывается и в Мангистауской области. Региональные центры оснащены необходимым оборудованием и обеспечены специалистами. Главная задача — системность и непрерывность лечения, — отмечают специалисты.

Все дети направляются на реабилитацию через портал госпитализации по месту прикрепления. Очередность формируется автоматически, с учетом даты постановки на учет и медицинских показаний.

Родители детей, проходящих лечение в регионе, также положительно оценивают работу местных специалистов.

Наш сын проходит лечение в центре «Камкорлык» уже много лет. Для нас очень важно, что сегодня мы можем получать качественную помощь в Мангистау, не выезжая постоянно в другие города. Самое главное — не прерывать лечение и своевременно проходить курсы реабилитации, — поделилась жительница области Роза Бердыбаева.

Тем не менее, Управлением здравоохранения Мангистауской области на постоянной основе проводится работа по увеличению объема реабилитационной помощи и расширению доступности лечения для детей региона. В том числе ведется работа по увеличению количества квот в республиканские реабилитационные центры, расширению коечного фонда и развитию региональной инфраструктуры реабилитации.

Кроме того, в ближайшее время в городе Актау планируется открытие нового современного реабилитационного центра более чем на 120 коек. Реализация данного проекта позволит существенно увеличить охват детей специализированной помощью, сократить очередность и повысить доступность качественной реабилитации непосредственно в регионе.

Также в рамках регионального плана развития на 2028 год предусмотрено открытие филиала Национального детского реабилитационного центра в Мангистауской области, что станет важным этапом развития системы детской реабилитации в регионе.