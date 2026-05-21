18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.45
547.21
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.05.2026, 17:27

В Мангистауской области стартовал трехдневный обучающий семинар партии «AMANAT»

Госинформзаказ 0 429

В Мангистауской области началось модульное обучение, организованное Академией политического менеджмента при партии «AMANAT». В обучающем семинаре, направленном на формирование профессионального и эффективного управленческого звена на местах, принимают участие 135 человек. Среди них — депутаты областного и районных маслихатов, акимы сельских округов, представители первичных партийных организаций, а также сотрудники областного и районных филиалов партии «AMANAT».

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В мероприятии приняли участие заместитель директора Департамента политической работы партии «AMANAT» Гульнар Нурахметханова, председатель Мангистауского областного филиала партии «AMANAT» Нурбек Карасаев, заместитель директора Департамента бюджетного планирования Министерства национальной экономики РК Динара Торина, внештатный тренер Академии политического менеджмента партии «AMANAT» Лаура Байдильданова, доцент университета «Туран-Астана», доктор философии Гаухар Жумабекова, директор Центра региональных исследований и качества жизни Нурболат Курметулы, тренер Центра педагогического мастерства Назарбаев Интеллектуальной школы Жанна Мынбаева.

На церемонии открытия модульного обучения Гульнар Нурахметханова особо отметила, что программа разработана партией «AMANAT» с целью повышения кадрового потенциала и улучшения качества государственного управления. По ее словам, программа направлена не только на получение теоретических знаний, но и на развитие практических навыков.

В рамках программы участники научатся соответствовать современным требованиям на местном уровне, выстраивать эффективную коммуникацию, ориентированную на результат, а также приобретут навыки управления и реализации социальных проектов. Это позволит не только повысить профессиональный уровень кадров, но и улучшить качество управления в регионах и уровень жизни населения», — отметила Гульнар Нурахметханова.

Сегодня системе государственного управления необходимы не только опыт, но и системное мышление, умение принимать эффективные решения и выстраивать открытый диалог с обществом. В этой связи председатель Мангистауского областного филиала партии «AMANAT» Нурбек Карасаев подчеркнул, что модульное обучение полностью отвечает данным требованиям.

Качественная реализация реформ, обозначенных Главой государства, напрямую зависит от квалифицированных и ответственных кадров. Через модульное обучение мы делаем акцент на сочетании теории и практики, а также на повышении качества управления на местах. Уверен, что знания, полученные в рамках семинара акимами сельских округов, депутатами и партийными работниками, станут прочной основой для дальнейшей эффективной работы», — сказал Нурбек Карасаев.

Отметим, что обучающий семинар рассчитан на три дня. Участники разработают собственные проекты, основанные на ключевых показателях эффективности (KPI). Это позволит рассматривать конкретные проблемы на местном уровне, повышать качество принимаемых решений, оперативность реагирования и эффективность управления.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь