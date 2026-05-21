В Мангистауской области стартовал трехдневный обучающий семинар партии «AMANAT»

В Мангистауской области началось модульное обучение, организованное Академией политического менеджмента при партии «AMANAT». В обучающем семинаре, направленном на формирование профессионального и эффективного управленческого звена на местах, принимают участие 135 человек. Среди них — депутаты областного и районных маслихатов, акимы сельских округов, представители первичных партийных организаций, а также сотрудники областного и районных филиалов партии «AMANAT».

В мероприятии приняли участие заместитель директора Департамента политической работы партии «AMANAT» Гульнар Нурахметханова, председатель Мангистауского областного филиала партии «AMANAT» Нурбек Карасаев, заместитель директора Департамента бюджетного планирования Министерства национальной экономики РК Динара Торина, внештатный тренер Академии политического менеджмента партии «AMANAT» Лаура Байдильданова, доцент университета «Туран-Астана», доктор философии Гаухар Жумабекова, директор Центра региональных исследований и качества жизни Нурболат Курметулы, тренер Центра педагогического мастерства Назарбаев Интеллектуальной школы Жанна Мынбаева.

На церемонии открытия модульного обучения Гульнар Нурахметханова особо отметила, что программа разработана партией «AMANAT» с целью повышения кадрового потенциала и улучшения качества государственного управления. По ее словам, программа направлена не только на получение теоретических знаний, но и на развитие практических навыков.

В рамках программы участники научатся соответствовать современным требованиям на местном уровне, выстраивать эффективную коммуникацию, ориентированную на результат, а также приобретут навыки управления и реализации социальных проектов. Это позволит не только повысить профессиональный уровень кадров, но и улучшить качество управления в регионах и уровень жизни населения», — отметила Гульнар Нурахметханова.

Сегодня системе государственного управления необходимы не только опыт, но и системное мышление, умение принимать эффективные решения и выстраивать открытый диалог с обществом. В этой связи председатель Мангистауского областного филиала партии «AMANAT» Нурбек Карасаев подчеркнул, что модульное обучение полностью отвечает данным требованиям.

Качественная реализация реформ, обозначенных Главой государства, напрямую зависит от квалифицированных и ответственных кадров. Через модульное обучение мы делаем акцент на сочетании теории и практики, а также на повышении качества управления на местах. Уверен, что знания, полученные в рамках семинара акимами сельских округов, депутатами и партийными работниками, станут прочной основой для дальнейшей эффективной работы», — сказал Нурбек Карасаев.

Отметим, что обучающий семинар рассчитан на три дня. Участники разработают собственные проекты, основанные на ключевых показателях эффективности (KPI). Это позволит рассматривать конкретные проблемы на местном уровне, повышать качество принимаемых решений, оперативность реагирования и эффективность управления.