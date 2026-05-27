В Мангистау по проекту «Мүмкіндік»  проведены сложные операции детям

В Мангистауской области в рамках медико-социального проекта «Мумкіндік» детям была оказана высокоспециализированная хирургическая помощь при участии иностранного специалиста. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила исполняющая обязанности руководителя Мангистауского областного управления здравоохранения Бибизада Дуйсенбаева.
Она уточнила, что 16 сложных хирургических вмешательств проведены на базе Мангистауской областной многопрофильной детской больницы, где 18-22 мая были организованы мастер-классы по колопроктологии.
Проект реализован при поддержке благотворительного фонда BI Жулдызай.
Главная цель проекта – повышение профессиональных знаний и опыта региональных специалистов, а также создание возможности проведения высокоспециализированных хирургических вмешательств на уровне областной детской больницы для детей, нуждающихся в хирургической помощи, без направления их в республиканские центры. В мастер-классе принял участие специально приглашенный детский хирург из Москвы, доктор медицинских наук, профессор Игорь Витальевич Киргизов. При поддержке Фонда были проведены бесплатные операции детям из ряда регионов Казахстана, в том числе 10 детям из Мангистауской области. Показаниями к операциям стали такие патологии, как врожденный порок развития желудочно-кишечного тракта, атрезия прямой кишки, болезнь Гиршпрунга и долихосигма, – рассказала Бибизада Дуйсенбаева.
По ее словам, в рамках проекта были выполнены комплексные хирургические вмешательства, такие как формирование неоануса, аноректопластика, формирование спинного мозга, дивульсия ануса, анастомоз толстой кишки и проктопластика. Кроме того, более 35 детям с колопроктологическими дефектами были предоставлены бесплатные медицинские консультации.
В ходе брифинга директор Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Жанар Досжанова отметила, что материально-техническая база учреждения полностью соответствует международным требованиям.
Операционный блок детской больницы полностью оснащен современной материально-технической базой и работает в соответствии с международными стандартами. У нас есть два лапароскопических стенда, оборудованных всеми необходимыми инструментами и расходными материалами. Мы также используем систему «Tokar» и оборудование «Olympus». Эти инструменты позволяют нам безопасно и качественно проводить операции различной сложности, - проинформировала Жанар Досжанова.
В свою очередь, профессор Игорь Киргизов высоко оценил технические возможности операционной областной детской больницы.
Это мой второй визит в Актау. Здесь есть лапароскопическое оборудование, современные энергетические аппараты и коагуляторы. То есть созданы все условия для проведения высокотехнологичных сложных операций. Главное – не только иметь оборудование, но и эффективно его использовать. Поэтому наша главная задача – обучить местных специалистов работе с оборудованием, с которым они работают каждый день, и научить их правильно проводить высокотехнологичные операции. Такой подход позволяет нам более эффективно повышать профессиональную квалификацию врачей, - отметил Игорь Киргизов.
Асем Сырымбет, руководитель проекта «Мүмкіндік» группы компаний BI Group отметила, что особенностью проекта является всесторонняя поддержка детей после операции.
Работа с детьми не ограничивается хирургией или консультациями. В рамках проекта каждому ребенку будет оказана всесторонняя поддержка с периода лечения до полного выздоровления. После операции постоянно контролируется их состояние, а родителям предоставляются необходимые медицинские консультации. С 2014 года в рамках проекта тысячам детей в Казахстане была оказана высокоспециализированная медицинская помощь в областях эндовидеохирургии, травматологии и ортопедии, а также кардиохирургии, - говорит Асем Сырымбет.
Стоит отметить, что с 2014 года в Республике Казахстан в рамках указанного проекта была выполнена 1831 операция, а в Мангистауской области с момента начала этого проекта в 2021 году были выполнены 169 комплексных операций.
