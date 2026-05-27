26.05.2026, 21:30

В Мангистау по проекту «Мүмкіндік»  проведены сложные операции детям

Госинформзаказ 0 212

В Мангистауской области в рамках медико-социального проекта «Мумкіндік» детям была оказана высокоспециализированная хирургическая помощь при участии иностранного специалиста. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила исполняющая обязанности руководителя Мангистауского областного управления здравоохранения Бибизада Дуйсенбаева.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Она уточнила, что 16 сложных хирургических вмешательств проведены на базе Мангистауской областной многопрофильной детской больницы, где 18-22 мая были организованы мастер-классы по колопроктологии.

Проект реализован при поддержке благотворительного фонда BI Жулдызай.

Главная цель проекта – повышение профессиональных знаний и опыта региональных специалистов, а также создание возможности проведения высокоспециализированных хирургических вмешательств на уровне областной детской больницы для детей, нуждающихся в хирургической помощи, без направления их в республиканские центры. В мастер-классе принял участие специально приглашенный детский хирург из Москвы, доктор медицинских наук, профессор Игорь Витальевич Киргизов. При поддержке Фонда были проведены бесплатные операции детям из ряда регионов Казахстана, в том числе 10 детям из Мангистауской области. Показаниями к операциям стали такие патологии, как врожденный порок развития желудочно-кишечного тракта, атрезия прямой кишки, болезнь Гиршпрунга и долихосигма, – рассказала Бибизада Дуйсенбаева.

По ее словам, в рамках проекта были выполнены комплексные хирургические вмешательства, такие как формирование неоануса, аноректопластика, формирование спинного мозга, дивульсия ануса, анастомоз толстой кишки и проктопластика. Кроме того, более 35 детям с колопроктологическими дефектами были предоставлены бесплатные медицинские консультации.

В ходе брифинга директор Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Жанар Досжанова отметила, что материально-техническая база учреждения полностью соответствует международным требованиям.

Операционный блок детской больницы полностью оснащен современной материально-технической базой и работает в соответствии с международными стандартами. У нас есть два лапароскопических стенда, оборудованных всеми необходимыми инструментами и расходными материалами. Мы также используем систему «Tokar» и оборудование «Olympus». Эти инструменты позволяют нам безопасно и качественно проводить операции различной сложности, - проинформировала Жанар Досжанова.

В свою очередь, профессор Игорь Киргизов высоко оценил технические возможности операционной областной детской больницы.

Это мой второй визит в Актау. Здесь есть лапароскопическое оборудование, современные энергетические аппараты и коагуляторы. То есть созданы все условия для проведения высокотехнологичных сложных операций. Главное – не только иметь оборудование, но и эффективно его использовать. Поэтому наша главная задача – обучить местных специалистов работе с оборудованием, с которым они работают каждый день, и научить их правильно проводить высокотехнологичные операции. Такой подход позволяет нам более эффективно повышать профессиональную квалификацию врачей, - отметил Игорь Киргизов.

Асем Сырымбет, руководитель проекта «Мүмкіндік» группы компаний BI Group отметила, что особенностью проекта является всесторонняя поддержка детей после операции.

Работа с детьми не ограничивается хирургией или консультациями. В рамках проекта каждому ребенку будет оказана всесторонняя поддержка с периода лечения до полного выздоровления. После операции постоянно контролируется их состояние, а родителям предоставляются необходимые медицинские консультации. С 2014 года в рамках проекта тысячам детей в Казахстане была оказана высокоспециализированная медицинская помощь в областях эндовидеохирургии, травматологии и ортопедии, а также кардиохирургии, - говорит Асем Сырымбет.

Стоит отметить, что с 2014 года в Республике Казахстан в рамках указанного проекта была выполнена 1831 операция, а в Мангистауской области с момента начала этого проекта в 2021 году были выполнены 169 комплексных операций.

